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"Aman su işte" deyip geçmeyin!

Su içmenin faydalarını bilmeyen yoktur ancak biz bir kez daha hatırlatalım istedik. Sağlıklı kalmak ve daha güzel gözükmek için, mutlaka su için, içirin...

21 Kasım 2022 Pazartesi 23:16
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"Aman su işte" deyip geçmeyin!



Uygun miktarda su tüketimi böbrekler, kalp ve karaciğer başta olmak üzere bütün organlar için hayati önem taşıyor. Ancak buna rağmen su içmeyi ihmal eden binlerce insan var.

Su içmeyen insanların vücutlarının kuruduğu ve döküntülerin oluştuğu görülür.Bu kişiler, sık sık nemlendirici kullanmak zorunda kalır.

Ancak doğru miktarda su tüketimi, nemlendiricilere bağımlı yaşamanızın önüne geçer. Bu sayede cildiniz kendisini toparlar.

Daha sağlıklı ve daha güzel bir cilt çin su içmeyi artırın. Her sabah uyandığınızda, aç karnına mutlaka su için.

Vücudumuzun yaklaşık yüzde 70’inin sudan oluştuğu düşünüldüğünde, suyun önemi aslında bir kez daha ortaya çıkıyor.

Vücudun işlevlerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan minerallerin bir bölümü sudan karşılanabilir. Bu da hayati fonksiyonların devamı anlamına gelir.

Su içmek için 6 canlandırıcı neden

- Su içmek böbrekleri toksin maddelerden arındırır. Böbrek sağlığını korur. Sağlıklı her birey, böbrekleri için su tüketimine dikkat etmelidir. Böbrek hastalığına yakalanmamak adına, düzenli bir rutin oluşturulması gerekir.

- Günde 8-9 bardak veya 2-2,5 litre su tüketmek vücudun su ihtiyacını karşılamaktadır. Hayati fonksiyonların devamı için su içmeyi ihmal etmemeniz gerekiyor.

-Yapılan araştırmalar; günlük su tüketimine dikkat edenlerle etmeyenler arasında kalp krizi bakımından belirgin bir fark olduğunu ortaya koymaktadır. Susuz kalan vücutta kanın koyulaştığı ve pıhtılaşma eğilimini artığı bilinmektedir. Kalbinizi korumak için, suyu hayatınızın baş köşesine koyun.

-Su, tükürük ve mide salgısında bulunur. Bu sayede besinlerin sindirilmesine yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarının önüne geçer. Ağır yenilen akşam yemeklerinde kurtarıcı olur.

-Yeni doğum yapan kadınlar, yeterince su içtiklerinde sütleri artar ve bebekler daha geç sütten kesilirler. Bu da annelerin bilmesi ve uygulaması gereken en önemli bilgiler arasında yer alır.

Anahtar Kelimeler:
SuSağlık
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