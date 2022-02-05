ANAHTAR KELİME; STRES !!

Merhaba sevgili okurlar..

Bugün ki yazımda, yaşam kalitemizi etkileyen, özellikle kas ağrılarımızla yakın ilişki içerisinde olan, stres ve stresin vucüttaki olumsuz etkilerinden bahsedeceğim…

Stres yaşadığımız zaman, beynimiz kaç ya da savaş komutu verir. Eğer vucüt kaçamaz ise, vücutta artan enerji ve kas gerginliği bir yere kanalize olamadığı için, ağrılı kas spazmları ortaya çıkar. Meydana gelen kas spazmları sebebiyle, kastaki kan dolaşımı yeterli seviyede olmaz ve bunun sonucunda bölge iyice kanlanamaz. Kanlanmanın azalmasıyla birlikte , bölgeye yeterli oksijen ve besin maddeleri gidemediğinden ağrı açığa çıkar.

Özellikle çalışma hayatını sürdürürken ayni zamanda da ev işlerinde herşeyi eksiksiz şekilde yapmak isteyen bayanların bir çoğu bu kısır döngü sebebiyle yoğun stres yaşarak, kronik ağrıdan şikayet ederler.

Uzun süre ayni pozisyonda veya bilgisayar başında çalışan kişilerde ayni şekilde kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına maruz kalırlar.

Kişiler aşırı stres sonucu sürekli ağır iş yapmış gibi kendilerini hep yorgun hissederler ve her yerlerinin ağrıdığını ifade ederler. Özellikle sabahları kas iskelet sisteminde gelişen ağrıları , sabah tutukluğu dediğimiz durumlar çok sık olur. Ağrı; boyun, sırt ve bel gibi tek bir bölgede veya tüm vücutta yaygın olarak hissedilebilir.

Sık rastlanan bir başka yakınma da, yine özellikle sabahları hissedilen yorgunluk hissidir. Hastalar uzun saatler boyunca uyusalar bile sabahları yorgun uyanmaktan, hareket etmeden veya sıcak bir duş almadan açılamamaktan yakınırlar.

Aşırı stres, yorgunluk, uykusuzluk ve halsizlikle birlikte mevcut işleri sürdürmeye ve mükemmelliği yakalamaya çalışmak bu gibi sorunları kısır döngü haline getirerek , kaçınılmaz kılmaktadır.

Stres sebebiyle; konsantrasyon bozukluğu, yumuşak dokularda şişlik hissi, ellerde uyuşmalar, gerilim tipi baş ağrısı, bazen migren, irritabl bağırsak sendromu (karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve ishal), ağrılı adet kanamaları, sık idrara çıkma, çene ekleminde ağrı, huzursuz bacak sendromu, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal sıkıntılar da ortaya çıkabilmektedir. Bu belirtiler de hava değişimi, yoğun stres, mutsuzluk, uzun süreli hareketsizlik, yine uzun süre belli bir pozisyonda çalışma ve aşırı aktivite durumlarında da artabilir.

Yoğun yaşanan stresle birlikte özellikle; başın arkasında, ensenin üst tarafında, boyun ön ve alt bölgesinde, sırttaki trapez kasının ortasında, kürek kemiğinin ortasında, 2.kaburganın öne olan uzantısında, dirseklerin dış yanları, uyluk üstü ve dış yanlarında, kalçanın üst ve dış yanlarında, bazen de dizlerin ıç kısmına inen ağrılar beklenebilmektedir.

Peki, ağrıyı önlemek ve kas iskelet sistemimizi kalkındırmamız için neler yapmanız gerekiyor ?

Yaşam alışkanlıklarınızı ve yapacağınız değişikliklerle ağrılarınızın şiddetinin ve sıklığı azaltmak tamamen sizin elinizde !

Stres kontrolü / yönetimi ; Stresli olan yaşam stilinizi değişmeniz atacağınız en önemli adımlardan biri. Meditasyon yaparak stresinizden arınabilirsiniz. Gevşemek için her gün kendinize zaman ayırın. Hastalığınızın sebepleri yerine çözümleri üzerinde durun. Gerekirse psikololik destek alın.

Fiziksel aktivite ; Hareketli bir yaşantı sürün. Asansör yerine merdiven kullanmayı tercih edin. Yüzme, yürüyüş veya bisiklet gibi aerobic egzersizleri tercih edebilirsiniz. Düzenli spor yapmak hem ağrılarınızın şiddetini azaltacaktır hem de fiziksel olarak rahatlamanız, psikolojinize de iyi gelecektir.

Beslenme; Dengeli beslenin. Bol su tüketimi de çok önemli. Gerekirse bir diyetisyenden destek alın.

Uyku; Düzenli uyku ile fiziksel ve psikolojik olarak rahatlama sağlanır. Gündüz uyumaktan kaçınarak gece uykusuz tercih etmelisiniz. Ayni saatte yatıp, ayni saatte kalkmaya çalışın.

Fizik Tedavi: Herşeye rağmen, üzerinize düşen tüm görevleri yerine getirdiğinizi düşünüyorsanız ve ağrılarınızdan kurtulamıyorsanız, ve bu artık sizi stress-ağrı-stres kısır döngüsüne sokmuş ise, muhakkak uzman doktor görüşü ardından, yerleşen kas iskelet sistemi problemlerinizi fizyoterapistiniz ile birlikte çözün.

Unutmayın!!! Ağrılarınız ne kadar ihmal edilirse ve ne kadar kronikleşirse , çözülmeleri de o kadar zor ve uzun vadeli olur…

Sağlıkla , hoşça ve aktif kalınız…

Uzm. Fzt. Gülay Akınsel



