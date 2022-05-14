Merhaba değerli okur severler bugün sizlere Ani işitme kaybı hakkında bilgi vereceğim.

Bir sabah uyandığınızda veya gün içinde, örneğin karşılıklı konuşmaları ya da telefonla konuşurken gelen sesleri az duyduğunuzu ya da hiç duymadığınızı fark ettiyseniz, ani işitme kaybı yaşıyor olabilirsiniz. Dünyada 100000’de 10-20 arasında görülen, nedeni bilinmeyen ani işitme kaybı tıbbi acil durumlardan olup, erken değerlendirme ve tedavi gerektirmektedir. İşitme kaybına ilk günlerde müdahale edilmesi hayati önem taşımaktadır.

Ani işitme kaybı, genellikle tek taraflı olmakla birlikte iki taraflı da olabilen, tıbbi olarak kanıtlanmış iç kulak ve/veya işitme sinirindeki bir probleme bağlı olarak gelişen işitme kaybıdır. Hızlı bir şekilde gelişen işitme kaybı olarak ortaya çıkar. Ani işitme kaybı yaşayan kişilerin yaklaşık yarısı işitmelerinin bir kısmını veya tamamını kaybeder.

Genellikle başlangıç zamanından itibaren bir ila iki hafta içinde kendiliğinden düzelse de, zamanında tedaviye başlamak, işitme duyunuzun en azından bir kısmını iyileştirme şansınızı büyük ölçüde artırır. Ani işitme kaybı, her yaştaki insanın başına gelebilir, ancak çoğu zaman 40'lı yaşların sonlarında ve 50'li yaşların başındaki yetişkinleri etkiler.

Ani işitme kaybına ne sebep olur?

Kulağı etkileyen çeşitli patolojiler ani işitme kaybına neden olabilir. Ancak teşhisi konan kişilerin yalnızca yüzde 10'unun tanımlanabilir bir nedeni vardır.

Bu koşullardan bazıları şunlardır:

Enfeksiyonlar.

Kafa travması.

Otoimmün hastalıklar.

Kan dolaşımı sorunları.

Multiple skleroz gibi nörolojik bozukluklar.

Meniere hastalığı gibi iç kulak bozuklukları.

Bu nedenlerin çoğuna, doğru tanıya işaret eden diğer tıbbi durumlar veya semptomlar eşlik eder. Dikkate alınması gereken bir diğer faktör, işitme kaybının bir kulakta mı yoksa her iki kulakta mı meydana geldiğidir. Örneğin, sadece bir kulakta ani işitme kaybı meydana gelirse, işitme sinirindeki tümörler ekarte edilmelidir. Otoimmün hastalık, bir veya iki kulakta ani işitme kaybına neden olabilir.

Ani işitme kaybı semptomlarınız varsa, doğru tanıyı kulak burun boğaz doktoru tarafından detaylı yapılan muayenenin ardından bir odyolog tarafından yapılacak işitme testinin sonucu ile tanı konulabilir. İşitme testi ile işitme kaybının derecesi ve hangi frekansları etkilediği belirlenir. İşitme testi sonrasında ani işitme kaybı saptanan hastalarda metabolik problemler ve oluşabilecek diğer patolojiler için ayrıntılı kan tahlilleri ve MRI ile inceleme yapılabilir. Ancak bu taramalarda bir neden saptanma oranı %10 civarındadır.

İşitme kaybı hissettiğiniz zaman vakit kaybetmeden KBB hekimine görünmeniz ve işitme testlerinizi tekrarlamanız oldukça önemlidir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.