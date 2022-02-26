Merhaba değerli okur severler

Bu hafta sizlere ani işitme kaybı hakkında bilgi vereceğim.

Ani işitme kaybı, önceden herhangi bir işitme probleminiz yokken, 3 gün içinde ortaya çıkan genellikle tek taraflı olmakla birlikte iki taraflı da olabilen, iç kulak ve/veya işitme sinirindeki bir probleme bağlı olarak ortaya çıkan işitme kaybıdır.

Araştırmalara göre her 5.000 yetişkinden biri, her yıl ani işitme kaybı yaşar, ancak bildirilmeyen ve teşhis edilmeyen vakaların sayısı nedeniyle bu sayı çok daha yüksek olabileceğini düşündürmektedir.

Ani başlangıçlı işitme kaybı tıbbi bir acil durum olarak kabul edilir ve hızlı tedavi sadece işitme duyunuzu kurtarabilir.

Ani işitme kaybı belirtileri nelerdir?

Bazı insanlar sabah uyandıklarında ani işitme kaybı olduğunu fark eder ve işitme duyusunun farklı olduğunu anlarlar. Diğerleri, telefonu etkilenen kulağa tutana veya kulaklık dinlemeye çalışana kadar bir şey olduğunu fark etmez. Daha sonra, bazı hastalar, etkilenen kulakta bir dolgunluk hissi veya başın o tarafında garip bir his, muhtemelen kulakta ani çınlama (kulak çınlaması) ve baş dönmesinin eşlik ettiğini bildirir.

Ani işitme kaybının nedeni genellikle bilinmez

Ani işitme kaybı birkaç önemli yönden diğer işitme kaybı türlerinden farklıdır. Hızlı başlamasının yanı sıra, genellikle idiyopatiktir, yani nedeni genellikle bilinmez. Teşhis edilen vakaların sadece yüzde 10 ila 15'inde bir neden tespit edilebilir.



Ani işitme kaybı belirtileri

Viral enfeksiyonlar, travma, çok şiddetli sese maruziyet, damarsal olaylar, basınç değişikliği, kafa travması, hastanın geçirmekte olduğu iç kulak hastalığı (özellikle meniere hastalığı), gizli seyreden beyin sapı tümörleri (akustik nörinom), bazı sistemik hastalıklar ve kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar neden olabilir.

Ani işitme kaybı nasıl teşhis edilir

Öncelikle bir kulak burun boğaz doktoru tarafından muayene edilmesi gerekmektedir. Ardından bir odyolog tarafından detaylı bir şekilde hasta kişinin demografik bilgileri, geçmişi ve son 3 gün hakkında bilgi alındıktan sonra yapılacak olan işitme testi (saf ses odyometrisi) ile işitme kaybının derecesi ve hangi frekansları etkilediği ortaya konur. İşitme testi sonrasında ani işitme kaybı saptana hastalarda metabolik damarsal enfeksiyöz nedeni araştırmaya yönelik ayrıntılı kan tahlilleri ve MRI ( Manyetik Rezonans ) inceleme yapılabilir. Ancak bu taramalarda bir neden saptanma oranı %10 civarındadır.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.