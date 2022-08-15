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Ankilozan Spondilit (AS)

Uzm. Fzt . Gülay Akınsel'in bugünkü köşe yazısı...

15 Ağustos 2022 Pazartesi 09:54
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Ankilozan Spondilit (AS)


Merhaba sevgili okurlar,

Ankilozan Spondilit vakası, artrit türlerinden biri olan ve öz bağışık hastalığıdır.”Bechterew hastalığı’’ olarak da nitelendirilmektedir. Kalça kemiğinin ve omurganın iltihaplanması ile oluşan bu durum, hareket özgürlüğünü kısıtlamaktadır.

Erkek cinsiyetinde fazla olmakla birlikte her iki cinsiyette de görülmektedir. Bulaşıcı olmayan bu hastalığa genellikle 20'li yaşlarda yakalanılmaktadır. Yaşlılık dönemlerin de oluşma olasılığı düşüktür. Genç yaşta oluşsa da semptom göstermez.

Hastalığın Oluşum Nedenleri;

Ankilozan spondilitle hastalığın oluşumuna halen net olarak bir tespit yapılamamaktadır.

Fakat kalıtsal-genetik faktörlerin bunun yanında kişide HLA-B27 genine rastlanmasının ve bazı bağırsak veya idrar yolları iltihabı durumlarının hastalığı tetiklediği düşünülmektedir.

Belirtileri;

Hastalıklarda genellikle ilk yakınma sabah kalktıklarında bel ve kalça bölgelerinde ağrı, tutukluk ve sertlik olması,

Bel ve kalça ağrısına eşlik eden baldırlara vuran rahatsızlık hissi,

Göğüs kafesinde ve ayağın toğuk kısmında oluşan ağrı,

Ateş ve gece terlemeleri,

Gece uykudan uyandıran sırt ağrıları,

Anlamsız kilo kayıpları,

Ağrının kimi zaman belin alt tarafında hissedilip, kalçanın ortasına yayılması

Ve bu şikayetlerin 3 aydan uzun sürmesi başlıca belirtileri arasındadır.

AS, başlangıçta teşhisi zor bir hastalık olup, bel fıtığı gibi rahatsızlıklarla karıştırılabilmektedir. Şüphe durumunda röntgen,MRI, BT ve CRP testi tetkikler

 yapılır. Kan tahlilleri yapılarak, HLA-B27 geninin varlığının incelenmesi istenir.

Teşhisin ardından TEDAVİ!!!!

İlaç ve Fizik tedavi kombinasyonuyla tedaviye başlanmalıdır.

Fizik tedavi ve egzersiz: Hastanın vücut postürünü, omurganın hareketliliğini ve akciğer kapasitesini korumak konusunda gereklidir. Aerobik egzersizler, solunum, esneklik ve kuvvetlendirme egzersizleri bu grup vakalar için olmassa olmazlar arasında yer alır.

Egzersiz her AS’li hasta için tedavi programının önemli bir parçası olmalı ve hayat boyunca devam etmelidir. Konu ile ilgili gerekli eğitimi almış uzman bir fizyoterapist tarafından hazırlanan tedavi ve egzersiz programı düzenli olarak uygulanmalıdır.

İlaç tedavileri: AS’te ilaç tedavisi iltihabi durumu azaltmak, hastanın yaşam kalitesini artırmak ve hastalığın ilerlemesini önlemek amacı ile uygulanır.

ÖNLEM/ÖNERİLER

Mümkün olduğunca yastığınızı alçak tutun, yatak ve yastığınız omurganızın şeklini alabilen (visko-elastik) özellikte olmasına dikkat edin.

Bel korsesi kullanmayınız

Ağır taşımaktan ve uzun süreli ayakta durmaktan kaçınınız.

Sırt üstü ve yüzüstü yüzmek süreç için oldukça faydalı olacaktır.

Alkol ve sigara kullanımına dikkat edilmeli, hatta bırakılmalıdır.

Özellikle, sigara içiyorsanız bırakın. Hastalığa bağlı, her nefes alıp vermede göğüs kafesinin yeterince esneyememesi nedeniyle, akciğerlere yeterli hava giriş çıkışı olmayacaktır.

Omega 3 (haftada 3 kez balık tüketmiyorsanız, günlük ihtiyacınız 500mg/gün) ve vitamin D desteği (kan düzeyine bakarak) alın. Yeterince kalsiyum almak için süt ürünlerinden zengin beslenin. Destekleyici tedavi hakkında doktorunuzdan mutlaka bilgi alınız.

Doktorunuza ve fizyoterapistinize danışmadan kesinlikle tedavi ve egzersiz girişiminde bulunmayınız.

Sağlıkla kalınız…

Uzm. Fzt . Gülay Akınsel



 


 

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