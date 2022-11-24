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Anksiyeteyi 3 etkili yöntemle avantaja çevirin

Günümüz modern toplumunda birçok insan anksiyete bozukluğu yaşıyor. Anksiyete ile başa çıkmak için pek çok yöntem bulunsa da yaşadığımız stres bozukluğunu avantaja çevirmek mümkün.

24 Kasım 2022 Perşembe 23:52
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Anksiyeteyi 3 etkili yöntemle avantaja çevirin



Dünya çapında her yıl yüz milyonlarca insan kaygı bozukluğu yaşıyor. Google'ın trendlerine göre anksiyete kelimesinin aranma sıklığı (anxiety) 2004'ten bu yana yüzde 300 arttı.

Yapılan araştırmalara göre ise ABD nüfusunun yüzde 31'i hayatlarının mutlaka bir döneminde anksiyete bozukluğu yaşıyor. Dünyada çapında en çok görülen anksiyete türleri arasında ise genel anksiyete bozukluğu, panik bozukluk ve sosyal anksiyete bozukluğu bulunuyor.

BBC’nin haberine göre Doktor Tracy Dennis-Tiwar, hayat kalitesini düşüren ve insan psikolojisini yıpratan anksiyeteyi avantaja çevirmenin birçok yolu oldunu öne sürüyor.

Future Tense adlı kitabında anksiyetenin doğası yanlış anlaşıldığını ve kaygıyı anlamak daha iyi yollar olduğunu belirten yazar, anksiyeteden kaçınmak için üretken yollar bulmamız gerektiğine inanıyor ve bu sayede anksiyeteyi olumlu bir amaç için kullanabileceğimizi öneriyor

3 ADIMDA ANKSİYETEYİ AVANTAJA ÇEVİRİN

DİNLE

Kaygı bozukluğu, odağımızı güçlendirir ve olmak istediğimiz yere varmamızda itici bir güç görevi görür. Bu nedenle anksiyete umut verir, gelecek tehditlerin farkında oluruz ama ödüle kavuşmak için çalışmayı bırakmayız.

AVANTAJA DÖNÜŞTÜR

Endişemizi tetikleyen şeylerin arasında yararlı bir bilgi bulmak, bizi amacımızın peşinden koşmaya ve önceliklerimizi belirlemeye iter. Hedefleriniz hakkında düşünmek için zaman harcamanız modunuzu yükseltir ve konsantrasyonunuzu artırır. Kaygınızı, iyi bir motivasyon kaynağı olarak kullanın.

B﻿IRAK  

Anksiyete her zaman size yararı dokunacak bilgileri ortaya çıkarmaz, bazen mesajı anlamak zaman alabilir. Böyle zamanlarda da gelecekle ilgili endişeli hissederiz ve kaygı seviyemiz artar.

Akışına bırakmanın en iyi yolu ise bizi yavaşlatan ve ana odaklanmamızı sağlayan aktivitelerdir. Bu aktiviteler sayesinde duygusal farkındalığımız gelişir ve  zor duygularla baş etmemiz kolaylaşır.

Anahtar Kelimeler:
AnksiyeteSağlık
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