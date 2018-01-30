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Anne babalar dikkat! Ona yapabileceğiniz en büyük kötülük...

Ebeveynlerin bebeklerde genellikle yürüme sürecini hızlandırmak amacıyla kullandığı yürüteçler skolyoza (omurga eğriliği) neden oluyor

30 Ocak 2018 Salı 17:31
Anne babalar dikkat! Ona yapabileceğiniz en büyük kötülük...
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Ebeveynlerin bebeklerde genellikle yürüme sürecini hızlandırmak amacıyla kullandığı yürüteçler skolyoza (omurga eğriliği) neden oluyor.

Özellikle 4 ile 7’nci aylar arasında kullanılmaya başlanan yürüteçler, anne babaların işini kolaylaştırsa da bebeklerin omurgalarında eğriliklere, sırt kaslarında sıkışmalara neden oluyor.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre; bebekler emeklerken elleri ve dizleri üzerinde durduğu için boyundan itibaren başı dik tutmak zorunda kalıyor. Bu da omurga, karın ve boyun kaslarını güçlendirdiğinden çocuk yürümeye başladığında omurga sistemi buna hazır oluyor.

Omurga problemi yaşayan bebeklerde, anne ve babaların yüzde 95’i yürüteç kullandıklarını itiraf ediyor. Uzmanlar bebeklerin oturmasının, emeklemesinin ve yürümesinin doğal bir süreç halinde ilerlemesi konusunda uyarıyorlar. Yürüteç gibi dışarıdan müdahaleler henüz vücut dengesini yakalayamamış bebeklerin kalça simetrisinde de bozukluklara yol açarak kireçlenmenin ve disk kaymalarının önünü açıyor.

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