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ANNE SÜTÜNÜN HEM ANNE HEM DE BEBEK İÇİN FAYDALARI

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in köşe yazısı...

12 Şubat 2022 Cumartesi 10:05
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ANNE SÜTÜNÜN HEM ANNE HEM DE BEBEK İÇİN FAYDALARI
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Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda anne ile bebeği hem duygusal hem de fiziksel anlamda birbirine bağlayan ve her ikisinin sağlığı için önemli olan anne sütünden kısaca bahsetmek istedim. Bildiğiniz gibi her canlının sütü kendisine ve bebeğine özeldir. Dolayısıyla anne sütü bebeği için eşsiz bir besin maddesidir. Anne sütünün bebeğe özgü olması, bebeğin ihtiyaç duyduğu tüm maddeleri karşılayabilmektedir. Bununla birlikte anne sütü sadece bebeğe değil anne için de sayısız fayda sağlamaktadır. Bunlardan kısaca söz edecek olursak;

Emzirmenin anne için faydaları;

1.İlk olarak emzirme anne ve bebek arasında özel bir sevgi bağı kurmasını sağlamaktadır.

2.Emzirirken annenin sakinleşmesini ve mutlu olmasını sağlamaktadır.

3.Doğumdan hemen sonra gerçekleşen emzirme, rahmin daha kısa sürede toparlanmasına yardımcı olduğu için kanamayı azaltır. Böylece anneyi hem kan kaybından hem de meydana gelebilecek olan anemiye karşı korur.

4.Annenin, ilerde karşılaşabileceği sağlık sorunlarına karşı koruyucu etkisi vardır. Kemik erimesi, göğüs kanseri ve yumurtalık kanseri gibi yaşam kalitesini ve yaşamı tehdit eden bu hastalıklar örnek olarak verilebilir.

5.Annenin doğumdan önceki vücut yapısına ve kilosuna yeniden kavuşmasını hızlandırır ve kolaylaştırır.

Emzirmenin bebek için faydaları;

1.Annede de bahsettiğimiz gibi anne ve bebek arasındaki ilişkiyi güçlendirir.

2.Bebeğin ruhsal, fiziksel ve zekâ gelişimine olumlu anlamda katkı sağlar.

3.Bebeğin çene gelişimine yardımcı olur.

4.Bebeğin bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

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