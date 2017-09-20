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Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar veriyor

Sabunlardaki bazı maddeler anne karnındaki bebeğin gelişimini olumsuz etkiliyor

20 Eylül 2017 Çarşamba 14:50
Antibakteriyel sabunlar bebeğe zarar veriyor

Yeni yapılan bir çalışmaya göre hamilelikte antibakteriyel sabun kullanmak bebeğe zarar veriyor. Bu sabunları kullanmak ileride çocuğun obezite hastası olma riskini arttırıyor.

California, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuarı'ndaki araştırmacılar triclocarban adlı kimyasalın hem plasenta hem de emzirme yolu ile bebeğe geçebileceğini ve bunun sonucunda bebeğin hayati organlarında geri döndürülemez sonuçlara yol açacağını belirtti.

ABD, geçtiğimiz sonbaharda triklosan ve triklokarban da dahil olmak üzere 19 farklı antibakteriyel kimyasal maddeyi etkili olmadıkları gerekçesiyle yasakladı. İngiliz firması Unilever, iki kimyasalın bu yılın sonuna kadar aşamalı olarak çıkarılmasına karar verdi. 200'den fazla bilim adamı, bu tür ürünlerdeki kimyasalların "iyiden daha çok zarar" a neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Son Güncelleme: 20.09.2017 15:12
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