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Antibiyotiğe dirençli bakteri uyarısı

Bilim insanları, Avustralya'da martıların antibiyotiklere dirençli bakteriler taşıdığını, bu bakterilerin insanlara bulaşma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:22
Antibiyotiğe dirençli bakteri uyarısı

Guardian'ın haberine göre, Perth Murdoch Üniversitesinden araştırmacılar, 2015-2017 yıllarında 562 martının kalabalık sahillerde bıraktığı dışkıları inceledi.

Çalışmada, ülkedeki gümüş martıların yüzde 20'sinin idrar yolları enfeksiyonu, kan zehirlenmesi, menenjit gibi hastalıklara yol açan, antibiyotiklere dirençli koli basili benzeri bakteriler taşıdığı ortaya çıktı.

Araştırmada ayrıca bazı martı dışkılarında carbapenem, colistin gibi son çare olarak başvurulan ve antimikrobiyal dirençli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçlara dirençli bakteriler de bulundu.

Araştırmayı yürüten bilim adamlarından Dr. Sam Abraham, araştırmanın sonuçlarının endişe verici olduğunu, bu bakterilerin kuşlardan insanlara ya da hayvanlara bulaşması durumunda ciddi sağlık tehdidi oluşturacağını belirtti.

Abraham, martıların normalde denizlerden beslendiğini ancak şehirlerde yaşayan martıların, antibiyotiğe dirençli bakterileri atık işleme tesislerinden kaptığını tahmin ettiklerini söyledi.

Araştırmacılardan Mark O'Dea, özellikle çimenlerde ya da kayalarda oynayan çocukların martıların dışkılarına dokunarak bakteriye maruz kalabileceklerini, ellerini ağızlarına götürmeden yıkamalarının bakteri bulaşma riskini ortadan kaldıracağını kaydetti.

Martıların yumurtadan çıktıkları yerden bin 600 kilometre uzağa gittiğini hatırlatan O'Dea, bunun antibiyotiğe dirençli bakterilerin başka kuş türlerine oradan da çiftçilik alanlarına yayılma ihtimalini doğurduğunu vurguladı.

Bilim insanlarının 2010 yılında, Portekiz'de sarı ayaklı gümüş martıların yaygın bir antibiyotiğe dirençli bakteriler taşıdığını keşfetmesinin ardından Fransa, Rusya, Grönland, Sibirya ve Alaska'daki martı türlerinin de benzer bakteriler taşıdığı tespit edilmişti.

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Antibiyotik
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