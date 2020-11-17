Antibiyotik alan çocuklar daha çok hastalanıyor

ABD Minnesota merkezli sağlık dergisi Mayo Clinic Proceedings’in bu ay çıkan sayısında yayınlanan makalede, iki yaşından önce antibiyotik verilen çocukların verilmeyen çocuklara göre daha çok hastalandığı açıklandı.



14 bin 500 çocuk ile yapılan analizde çocukların sağlık kayıtları, kronik hastalıkları ve antibiyotik kullanma oranları karşılaştırıldı.

Minnesota'daki Mayo Clinic'ten makale yazarı ve fizyolog Nathan LeBrasseur ve ekip arkadaşları tarafından yapılan araştırmada, 14 bin 500 çocuğun sağlık kayıtları ve aldığı ilaçlar incelenirken bu çocukların yüzde 70’inin iki yaşından küçük olduğu belirtildi.

İki yaşından küçük çocuklarda antibiyotik kullananların astım, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, çölyak hastalığı, egzama, gıda alerjileri, saman nezlesi, obezite ve kilo sorunları gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğu belirtildi.

Ekip ayrıca, birden fazla antibiyotik tedavisi gören çocukların çocuklukları boyunca birden fazla kronik rahatsızlığı olma olasılığının daha yüksek olduğunu da belirtti.

Profesör Dr LeBrasseur, 'Artaştırmanın nihai hedefi, doktorlar için antibiyotikleri yaşamın erken dönemlerinde en güvenli şekilde kullanmanın pratik kılavuzlarını sağlamaktır.