Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları...
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Merakla beklenen özellik Instagram’da!
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor

Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var

ABD'li bilim insanları, sık kullanılan antibiyotiklerden biri ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre, bazı antibiyotik türlerini kullanan insanların kalp hastalıklarına yakalanma oranı diğer insanlara göre 2.4 kat daha fazla.

20 Eylül 2019 Cuma 09:18
Antibiyotik kullanımı ile kalp rahatsızlıkları arasında bağlantı var

Amerikan Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan bir makaleyle, British Columbia Üniversitesi’nden biliminsanları, Ciprofloksasin veya Cipro gibi antibiyotikleri kullanan insanların, kalp hastalığı taşıma olasılığının diğer antibiyotik türlerini kullanan hastalara oranla 2.4 kat daha fazla olduğunu raporladı.

Bu rapora göre, hastalarda yaygın olarak görülen kalp hastalıklarından biri, kanın kalbe geri akmasına neden olan mitral kapak yetersizliğidir. Ayrıca bu ve benzeri kalp hastalıklarına yakalanma riski, özellikle de ilacın kullanıldığı günden sonraki 30 gün içerisinde yüksektir. Son dönemde yapılan diğer çalışmalar, aynı antibiyotik sınıfından ilaçların birçok kalp problemiyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

Antibiyotik kullanımının, kalp rahatsızlıkları dışında daha pek çok durumla ilişkisi daha önceki çalışmalarda gösterilmişti.

Bilim ve Gelecek'te yer alan habere göre, çalışmanın yapıldığı üniversitenin tıp fakültesinde çalışma yürüten Mahyar Etminan, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Hastaları günde bir kez antibiyotik kullanmalarını öneren bir reçete ile evlerine gönderebilirsiniz, antibiyotik kullanımını o hastalığın geriletilmesi için önerebilirsiniz ancak vakaların çoğunluğunda antibiyotik kullanımı gerekli değildir. Bu anlamda reçete, hem antibiyotik direncine hem de ciddi kalp problemlerine neden olabilir."

Çalışma sırasında bilim insanları tarafından ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nin raporlama sisteminde yer alan veriler analiz edildi. Ayrıca, ABD’de bulunan özel sigorta şirketlerinin veritabanları da gözden geçirildi.Araştırmacılar, dokuz milyondan fazla hastanın bulunduğu veritabanında incelemelerde bulundu ve bu veritabanında kayıtlı bulunan ilaç kullanımları ile hastaların ilerleyen süreçte yaşadıkları kalp rahatsızlıklarına odaklandılar. Sonuçlar, kalp rahatsızlıkları riskinin ilaç kullanımı ile birlikte arttığını ve antibiyotik kullanımı ile birlikte kanın kalbe geri akma durumunda da artış yaşandığını gösteriyor.

Etminan, bu bulgular diğer araştırmalar yoluyla doğrulanırsa, kalp rahatsızlıklarına ilişkin uyarıların dikkate alınması gerektiğini ve kalp rahatsızlıkları ile ilişkilendirilen antibiyotiklerin hekimler tarafından önerilmemesi gerektiğini söylüyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BilimInsanıAntibiyotikKalpBağlantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
Depresyon, Alzheimer riskini artırıyor
New York'ta e-sigara yasağı
New York'ta e-sigara yasağı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim