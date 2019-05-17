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Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor

Hünnap, diğer isimleriyle çiğde ya da innabi, ülkemizde özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişiyor. Peki hünnap nedir? Hünnap nelere iyi gelir?

17 Mayıs 2019 Cuma 10:25
Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor
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Hünnap, oldukça dayanıklı olmasıyla bilinen hünnap ağacının meyvesidir. Hünnap meyvesi hakkında dünya genelinde çok sayıda araştırmalar yapıldı. Ortaya çıkan sonuçlar ise bu meyvenin tam bir sağlık kaynağı olduğu yönünde.

Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları

  • Yapılan araştırmalar hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.
  • Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor.
  • Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
  • Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor. 
  • Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. 1 fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık % 15’ini karşılıyor.
  • Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan.
  • Yukarıda da belirttiğimiz gibi antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılıyor.
  • Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün.
  • Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda diş sağlığını da koruyor.
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Son Güncelleme: 17.05.2019 10:26
Anahtar Kelimeler:
Antioksidan
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