Antioksidan deposu! Bağışıklığı da güçlendiriyor

sağlık kaynağı olduğu yönünde.
Hünnap meyvesinin bilinmeyen faydaları
- Yapılan araştırmalar hünnap meyvesinin kanseri önleyebilecek özelliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı.
- Hünnap, saponinler, polisakkaritler ve flavonoidler olarak bilinen bileşikleri içeriyor. Bu zengin içeriği sayesinde ise doğal bir sakinleştirici görevi görüyor.
- Hünnap tam bir antioksidan ve yüksek C vitamini kaynağı. A vitamini bakımında da bir hayli zengin olan bu meyve bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
- Bağırsak sorunlarına iyi geliyor. Kabızlık problemini tedavi ediyor.
- Hünnap, potasyum açısından da bir hayli zengin. 1 fincan hünnap suyu günlük potasyum ihtiyacımızın yaklaşık % 15’ini karşılıyor.
- Araştırmalara göre hünnap, doğal bir antidepresan.
- Yukarıda da belirttiğimiz gibi antioksidanlarla dolu olan hünnap, bu özelliği ile yaşlanma belirtilerini yok ediyor. Hatta bu meyve, alternatif tıpta güneş yanıkları, cilt kızarıklıkları için kullanılıyor.
- Az kalorili olan bu meyve, diyet yapanlar için de iyi bir ara öğün.
- Hünnap, içerdiği kalsiyum ve fosfor ile kemiklerin güçlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda diş sağlığını da koruyor.
Son Güncelleme: 17.05.2019 10:26