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Arabanın buzlu camlarını temizlerken iki kere düşünün!

Aşırı soğuk bir günün ertesinde güzel havaya aldanarak buzlanan, ya da karla dolan açmaya kalkışmayın. Arabanızın buzlu camlarını temizlemeye de çalışmayın...

25 Eylül 2017 Pazartesi 16:01
Arabanın buzlu camlarını temizlerken iki kere düşünün!

Araştırmalar, kalp krizlerinin kışın diğer mevsimlere göre 2-3 kat daha fazla olduğunu ve daha ölümcül seyrettiğini gösteriyor. 

Arabanın buzlu camlarını temizlemek kalp krizine yol açabilir!

Bunun nedenleri arasında kışın solunum yolu enfeksiyonlarının ve gribin daha sık görülmesi, fazla kalori içeren yağlı besinlerin daha çok tüketilmesi ve bu kalorinin harcanamaması, güneşle daha az temas edilmesi sonucu bazı hormonal değişiklikler ve kapalı havaların oluşturduğu stres bulunuyor.

Arabanın buzlu camlarını temizlemek kalp krizine yol açabilir!

Kalp krizinin kışın daha sık olmasının en önemli nedenininse soğuk havaların uyardığı damarlardaki büzülme, spazm ve tansiyonu yükseltici etki olduğu belirtiliyor.

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