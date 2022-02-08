Aralıklı oruç nedir? Ne işe yarar?

Aralıklı oruç (Intermittent Fasting) sisteminde günlük beslenmemizi planlamak kısa vadede çok etkili sonuçlar yaratsa da uzun vade için çok kullanılabilir bir yöntem değil.

Aksine uzun vadede vücudumuza bir takım kötü geri dönüşler yaratma olasılığı da var.

Önerilerimizi uygulamadan önce bir sağlık uzmanına danışmayı unutmayın.

NASIL YAPILIR?

Öncelikle yaratacağınız kalori açığı ile birlikte gün içinde ne kadar makro (Karbonhidrat, Protein, Yağ) tüketeceğinizi hesaplamanız lazım.

Hesaplamak için buraya tıklayabilirsiniz

Adından da anlaşılacağı gibi ‘oruç’ tutacağınız bu yöntemde vücudunuzu belli periyodlarda aç bırakmanız gerekiyor.

Ne kadar aç bırakacağınızı tercih etmek size kalmış, fakat bu sistemi ilk defa deneyimleyecekseniz kendinizi çok uzun sürelerle zorlamamanızda fayda var.

Buna göre 16:8 ya da 5:2 gibi sistemler denenebilir,

16:8’de 16 saat aç kalıp 8 saat yemek yeme süresine sahip olunuyor (saat 20.00’de son öğün tüketilip ertesi gün öğlen 12.00’ye kadar oruç tutuluyor)

5:2’de ise üst üste 2 gün olmamak şartıyla günlük kalori ihtiyacının %25’i tüketiliyor. Diğer 5 günde ise standart aralıklıklarda kalori alınıyor.

NE İŞE YARIYOR?

Aralıklı oruç, vücuttaki kan şekerinin ve insülin dengesinin korunmasına yardımcı oluyor.

Kalınan uzun süre açlığın da yarattığı etkiyle kilo kaybı sağlıyor.

Vücutta azalan yağ oranı ve düzenli beslenme, metabolizma hızını yükseltiyor.