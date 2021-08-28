Araştırma: Annesinin sesini duymak prematüre bebeğin acısını hafifletiyor

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi, İtalya’daki Parini Hastanesi ile Aosta Vadisi Üniversitesi’nde görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırmanın sonuçları ‘Scientific Reports’ adlı bilimsel dergide yayımlandı.

Erken dünyaya gelen bebekler genellikle hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde kalıyor ve ‘can acıtan tıbbi müdahale’ gerekebiliyor. Ayrıca, anne-babalarından uzun bir süre ayrı kalabiliyorlar.

Araştırmaya göre annelerinin onlarla konuşması hastanede yapılan müdahaleler sırasında acıyı daha hafif hissetmelerini sağlıyor.

Cenevre Üniversitesi’nden Dr. Manuela Filippa, ‘bebeklerin hissettikleri acıyı ilaç dışındaki alternatiflerle hafifletmenin yolunu aradıklarını’ belirterek 20 prematüre bebekten, rutin bir prosedür olan kan alma işlemi sırasında veri topladıklarını söyledi.

Üç farklı koşulda, anneleri onlarla konuşurken, şarkı söylerken ve anne orada yokken kan alınan bebeklerin durumu incelendi. Her üç koşulda da bebeğin kalp atışı, oksijen seviyesi, yüzündeki ifade incelenip ölçülerek bebeğin hissettiği acı seviyesi belirlendi. Annelerinin onlarla konuştuğu sırada hissedilen acının seviyesinin düştüğü saptandı.

“Anne konuşurken hissedilen acının şiddetinin 21 puanlık sistemde ortalama 4,5’tan 3’e düştüğünü gördük bu çok büyük bir fark. Anneler şarkı söylerken ise fark daha az belirgindi” diyen Filippa, bebeklerin anne karnındayken duydukları bir ses olduğu için öncelikli olarak annelerin seslerine odaklandıklarını babalarla ilgili de araştırma başlattıklarını anlattı.