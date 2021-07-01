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Araştırma: Beslenme tarzı ani ölüm riskini yüzde 46 artırabilir

ABD’li bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre yağlı, kızarmış ve şekerli içeceklerin ağırlıkta olduğu beslenme tarzının kalp rahatsızlığı kaynaklı ölüm riskini artırdığını ortaya koydu.

01 Temmuz 2021 Perşembe 08:47
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Araştırma: Beslenme tarzı ani ölüm riskini yüzde 46 artırabilir

ABD Birmingham’da bulunan Alabama Üniversitesi araştırmacıları tarafından gerçekleştirilen çalışmada, 45 yaş üzeri 21 bin ABD vatandaşının yeme alışkanlıkları incelendi.

On yıl süren araştırma boyunca yeme alışkanlıkları takip edilen katılımcılar, her altı ayda bir kalp sağlığı taramasına da tabi tutuldu.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Amerikan Kalp Derneği bilimsel dergisinde yayınlanan araştırma sonucunda, yağlı, kızarmış ve şekerli yiyecekleri içeren "Güneyli tarzı" yeme alışkanlığının kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölüm riskini yüzde 46 arttırdığı ortaya çıktı.

Bilim adamları ayrıca, bu beslenme alışkanlığına sahip 400’den fazla kişinin araştırmanın devam ettiği süreçte kalp kaynaklı nedenlerle hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Araştırmacılar, bitkisel gıda odaklı "Akdeniz tarzı" beslenme alışkanlığına sahip bireylerinse kalp krizi gibi ani gelişen bir sağlık sorunundan hayatını kaybetme riskinin yüzde 24 daha az olduğunu belirtti.

Araştırmayı yürüten ekibe liderlik eden Doktor James Shikany, "Araştırmanın sonuçları kalp rahatsızlığı kaynaklı ani ölümlerde yeme alışkanlığının kontrol edilebilir bir risk faktörü olduğunu göstermektedir" dedi.

Shikany, kızarmış ve işlenmiş yiyeceklerden daha çok bitkisel gıdalar, meyveler ve tam tahıl ürünlerini içerecek bir beslenme alışkanlığının kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşanan ani ölüm riskini düşüreceğinin altını çizdi.

Anahtar Kelimeler:
Beslenme TarzıAni ölüm
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