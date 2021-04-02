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Araştırma: Covid-19 geçirmiş kişiler tek doz aşı olabilir

ABD’de yapılan ve Nature Medicine dergisinde yayınlanan hakemli araştırmaya göre, corona virüs geçiren kişilerin tek doz aşı olabileceği açıklandı. Virüsü geçiren kişilerin tek doz aşı olduktan sonra virüsü geçirmemiş kişilerin iki doz aşı olduktan sonra sahip olduğu antikorlara sahip olunabileceği açıklanan çalışmanın başında yer alan Dr. Susan Cheng, bulguların virüs ile enfekte olan kişilerin sadece tek bir aşı dozu ile idare edebileceği argümanını desteklediğini söyledi.

02 Nisan 2021 Cuma 11:34
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Araştırma: Covid-19 geçirmiş kişiler tek doz aşı olabilir

ABD’de yapılan araştırmaya göre, daha önce corona virüs olanlar için bir doz Covid-19 aşısının iki doz Covid-19 aşısı kadar iyi olduğu açıklandı.

Los Angeles'taki Cedars-Sinai Tıp Merkezi'nden Dr. Susan Cheng ve meslektaşları yapılan araştırmaya göre, daha önce Covid-19 olan kişilerin antikor seviyeleri incelendi.

Nature Medicine dergisinde yayınlanan hakemli raporda, Covid-19 geçiren ve iyileşen kişilerin tek doz aşı olması ile, virüs geçirmeyen kişilerin iki doz aşı olmasının benzer antikor seviyelerine neden olduğu belirtildi.

Çalışmanın başında yer alan Dr. Susan Cheng, bulguların virüs ile enfekte olan kişilerin sadece tek bir aşı dozu ile idare edebileceği argümanını desteklediğini söyledi.

Araştırmacılar raporda, "ikinci bir aşı dozunun daha önce enfekte olmuş kişilere tek bir doza göre önemli ölçüde daha fazla fayda sağlamadığı" sonucuna vardıklarını bildirdi.

CNN’in haberinde yapılan çalışmanın aşı tedariği için kritik olduğu belirtilirken daha fazla kişinin aşılanması için önemli veriler elde edildiği bildirildi.

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