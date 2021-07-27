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Araştırma: Diyet takviyeleri kullananlarda karaciğer hasarında ciddi artış yaşanıyor

Karaciğere zararlı ilaç ve takviyelerin en başında yüzde 19.28 oranında antibiyotikler bulunurken, 2. sırada yüzde 15.22 oranıyla bitkisel ve diyet takviyeleri yer aldı. Avustralya'da bilim insanları, 11 yıllık hasta kayıtları üzerinde geriye dönük yaptıkları analiz araştırması gerçeği ortaya koydu.

27 Temmuz 2021 Salı 09:19
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Araştırma: Diyet takviyeleri kullananlarda karaciğer hasarında ciddi artış yaşanıyor

Avustralya’da bilim insanları, 11 yıllık hasta kayıtları üzerinde geriye dönük yaptıkları analiz araştırmasına göre; bitkisel ve diyet takviyeleri kullanan kişilerde meydana gelen karaciğer hasarında ciddi artış yaşandığı tespit edildi.

Bu takviyelerin özellikle kas büyümesini veya kilo kaybını hızlandırmak için kullanıldığı ve bazı vakalarda karaciğer hasarının şiddetli olması nedeniyle hastaların yaşamak için karaciğer nakline ihtiyaç duyduğu belirtildi.  

Avustralya’nın hakemli tıp dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre, başkent Sydney’de bulunan Royal Prince Alfred Hastanesi’nin karaciğer hastalıkları merkezine 2009 ila 2020 yılları arasında yatan hastalarda bitkisel ve diyet takviyeleri kaynaklı karaciğer hasarında artış tespit edildi. Bilim insanları, bazı hastalarda ise meydana gelen karaciğer hasarının büyük olması sebebiyle karaciğer nakline ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.

Kas geliştirme ve zayıflama takviyeleri

Analiz araştırması sonucunda karaciğere zararlı ilaç ve takviyelerin en başında, yüzde 19.28 oranında antibiyotikler bulunurken ikinci sırada yüzde 15.22 oranıyla bitkisel ve diyet takviyeleri yer aldı. Parasetamol ve antibiyotiklerden kaynaklanan karaciğer hasarının yaygın olduğunu ifade eden bilim insanları, bitkisel ve diyet takviyesi sebebiyle karaciğer hasarı yaşayanların organ nakline kadar giden kötüleşme yaşadığı vurgulandı. Bahsi geçen diyet takviyelerinin çoğunlukla kas geliştirme ve zayıflama takviyeleri olduğu belirtildi.   

Anahtar Kelimeler:
Diyet TakviyeleriKaraciğer HasarıDiyet
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