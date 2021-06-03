Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Dayakçı sevgili cezaevine gönderildi
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit Etti
Polise Gitmesi Halinde Öldürmekle Tehdit...
Silahla tehdit iddiası
Silahla tehdit iddiası
Evindeki zulası patlatıldı
Evindeki zulası patlatıldı
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
Flaş Haber
Lefkoşa’da intihar
Kapat

Araştırma: Gereksiz antibiyotik kullanımı Covid direncini körüklemiş olabilir

Lancet’te yayınlanan bir araştırmaya göre, corona virüsün ilk dalgası sırasında gereksiz antibiyotik kullanımının, Covid'e karşı antibakteriyel direnci körüklemiş olabileceği belirtildi.

03 Haziran 2021 Perşembe 13:24
27 Okunma
Araştırma: Gereksiz antibiyotik kullanımı Covid direncini körüklemiş olabilir

İngiltere’de yapılan araştırmada, Covid hastaları için gereksiz antibiyotik kullanımının virüse karşı antibakteriyel direnci körüklemiş olabileceği belirtildi.

Lancet’te yayınlanan araştırmaya göre, geçen yıl Şubat ve Haziran ayları arasında Covid hastalarının yüzde 85'inin hastanede kaldıkları süre boyunca bir veya daha fazla antibiyotik aldığını tespit edildi.

Bununla birlikte araştırmada, Birleşik Krallık'ta hastaneye kaldırılan Covid-19 hastaları arasında sadece yüzde 12,8'inde corona virüsün yanı sıra bakteriyel bir patojen bulunduğu belirtilirken, her üç kişiden birine hastaneye gitmeden önce antibiyotik verildiği bildirildi.

‘ETKİLİ TEDAVİLER AÇISINDAN ÇOK FAZLA SEÇENEĞİMİZ YOKTU’

Glasgow Üniversitesi Virüs Araştırmaları Merkezi'nden çalışmanın ortak yazarı ve bulaşıcı hastalıklar danışmanı Dr Antonia Hall, "İlk dalga sırasında, bu yeni bir hastalık olduğundan ve birçok hasta yoğun bakımda olduğundan yapacak fazla bir şey yoktu” derken "Etkili tedaviler açısından çok fazla seçeneğimiz yoktu ve o sırada hastalara antibiyotik vermenin mantıklı bir şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

‘ANTİMİKROBİYAL DİRENÇLİ BAKTERİLERİN ORTAYA ÇIKIŞINI HIZLANDIRMIŞ OLABİLİR’

Araştırma raporunda “Antibiyotikler, bazı bakteriyel enfeksiyon türlerini tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır ve Covid-19 gibi viral hastalıklar üzerinde çalışmazlar” ifadeleri yer alırken Edinburgh Üniversitesi Enflamasyon Araştırmaları Merkezi'nden ve çalışmanın ortak yazarı Dr Clark Russell, “Bu kulağa çok fazla gelmese de, antibiyotik kullanımı fazlaydı” derken, "Genel olarak, antimikrobiyal dirençli bakterilerin ortaya çıkışını hızlandırabilecek kullanım kalıpları belirledik" diye ekledi. 

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsCoronavirüsCovidAntibiyotik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evde egzersiz yaparken bu 9 kurala dikkat!
Evde egzersiz yaparken bu 9 kurala dikkat!
Yeni corona virüs salgını uyarısı: Bu bölgeler tehlikeli
Yeni corona virüs salgını uyarısı: Bu bölgeler tehlikeli
Salgında her üç kişiden biri kilo aldı
Salgında her üç kişiden biri kilo aldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim