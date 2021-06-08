Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
Araçta uyuşturucuyla yakalandılar
4 gün daha tutuklu kalacak
4 gün daha tutuklu kalacak
3 gün daha ek tutukluluk
3 gün daha ek tutukluluk
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
Polise gösterdiği ehliyet sahte çıktı
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"
"Alkollüydüm hatırlamıyorum"

Araştırma: İki doz aşı olan yetişkinlerin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 91 daha az

ABD’de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, iki doz corona virüs aşısı olmuş kişilerin yeniden enfekte olma riskinin düşük olduğu belirtildi. Ülkede kullanılan mRNA aşıları Pfizer-BioNTech ve Moderna üzerine yapılan çalışmada, iki doz aşı olmuş kişilerin hastalığa yakalanma riskinin yüzde 91 daha az olduğu tespit edildi.

08 Haziran 2021 Salı 10:50
200 Okunma
Araştırma: İki doz aşı olan yetişkinlerin Covid-19'a yakalanma riski yüzde 91 daha az

ABD’de yayınlanan yeni bir rapora göre, iki doz aşı olmuş kişilerde corona virüse yakalanma riskinin yüzde 91 daha az olduğu bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden (CDC) araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ülkede uygulanan Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının hastalığa yeniden yakalanma riskini büyük ölçüde azalttığının altı çizildi.

CDC ayrıca, aşı olmuş kişilerin semptom geliştirme ve burunlarında yüksek düzeyde virüs bulunma oranlarının düşük olduğunu bildirdi.

‘AŞILAR BU SALGININ ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN KRİTİK BİR ARAÇTIR’

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky araştırma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Covid-19 aşıları bu salgının üstesinden gelmek için kritik bir araçtır" derken, "Bu çalışmadan elde edilen bulgular, mRNA Covid-19 aşılarının etkili olduğuna ve çoğu enfeksiyonu önlediğine dair kanıtlara katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Walensky, “Covid-19'a yakalanan tam aşılı kişilerin hastalığı daha hafif ve daha kısa atlattıkları, ayrıca virüsü başkalarına yayma olasılıkları daha düşük görünüyor” derken “Bu faydalar aşı olmak için bir başka önemli nedendir” şeklinde konuştu.

JOE BİDEN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ PLANI ZORA GİRDİ

ABD’de son günlerde aşılama oranları düşerken, Başkan Joe Biden’ın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde nüfusun yüzde 70’ini aşılama planı üzerine aşılama kampanyaları her geçen gün arttı.

CDC ve Bloomberg'den alınan verilere göre, ülkede Nisan ayında günde 3,4 milyon insan aşılanarak rekor kırılırken, geçtiğimiz günlerde bu rakam günlük 500 binin altına geriledi.

ABD’de Joe Biden’ın hedefine ulaşmak için 28 gün içerisinde 16 milyon yetişkinin aşı olması gerekirken, Washington Post, geçen hafta ülkede sadece 2,4 milyon yetişkinin ilk doz aşısını olduğunu bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
ABDAraştırmaİki Doz AşıCovid19KoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sağlıklı Beslenme ‘Takıntı’ Haline Dönüşmesin
Sağlıklı Beslenme ‘Takıntı’ Haline Dönüşmesin
Google ve Harvard Üniversitesi, insan beyninin en detaylı haritasını oluşturdu
Google ve Harvard Üniversitesi, insan beyninin en detaylı haritasını oluşturdu
Pandemi bendeki tehlikeyi artırdı!
Pandemi bendeki tehlikeyi artırdı!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim