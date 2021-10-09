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Araştırma: Kan grupları sağlığa dair ipuçları verebilir

İngiltere’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, kan gruplarının hastalıklar ile bağlantılı olduğu belirtildi. Tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği aktarılan araştırmada, 0 kan grubunun genel itibarıyla en sağlıklı kan grubu olduğu bildirildi.

09 Ekim 2021 Cumartesi 10:17
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Araştırma: Kan grupları sağlığa dair ipuçları verebilir
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İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, kan gruplarıyla hastalıklar arasında bağlantı olduğu tespit edildi.

Londra Üniversitesi’ne bağlı Royal Holloway Üniversitesi’nde yapılan çalışmada, tansiyon, bulaşıcı hastalıklara yakalanma ihtimali ve kanser riski de dahil olmak üzere birçok hastalığın sebebinin kan grupları olabileceği belirtildi.

Araştırmada, kan grubunu belirleyen genlerin aynı zamanda CVT adı verilen beyinde kan pıhtılaşması riski ile de bağlantılı olduğu aktarıldı.

882 kişi üzerinde yapılan çalışmada araştırmacılar, AB kan grubuna sahip kişilerin CVT riskinin diğer gruplara göre ortalama 5,6 kat daha fazla olduğu aktarılırken, 0 kan grubuna sahip kişilerin ise yarı yarıya daha az olduğu bildirildi.

Geçtiğimiz yıllarda ABD’de yapılan bir araştırmada da AB kan grubuna sahip kişilerin kalp rahatsılzığına yakalanma olasılıklarının yüzde 23 daha fazla olduğu, B kan grubuna sahip kişilerin ise 0 grubuna göre yüzde 11 daha fazla olduğu vurgulanmıştı.

Yapılan başka bir araştırmada 0 kan grubuna sahip kişilerin hava kirliliği gibi çevresel faktörlere karşı daha dirençli olduğu, bununla birlikte kalp krizi ihtimallerinin de daha düşük olduğunun altı çizilmişti.

Warwick Üniversitesi'nde virolog ve moleküler onkoloji profesörü olan Lawrence Young, araştırmalar ile ilgili, alyuvarlarınızın dışında bulunan ve hangi kan grubu olduğunuzu belirleyen moleküllerin kanınızın pıhtılaşma şeklini değiştirebileceğini söyledi.

Young, “Kan grubu antijenlerinin kan pıhtılaşmasını etkilediğine dair hiçbir şüphe yok” derken, "Hücre zarındaki proteinler, kan pıhtılaşması ve kardiyovasküler hastalıkların duyarlılığını etkileyebilen bu yapışkanlık faktörlerini etkiler" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
İngiltereKan Grupları
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