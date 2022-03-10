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Araştırma: Köpek sevgisi ağrıyı azaltıyor

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, köpeklerin hastalara tıbben faydalı olduğu açıklandı. Çalışmada, köpekler ile 10 dakika geçiren hastaların geçirmeyenlere göre daha az ağrı çektiği belirtildi.

10 Mart 2022 Perşembe 10:03
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Araştırma: Köpek sevgisi ağrıyı azaltıyor
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ABD’de yapılan yeni bir araştırmada, köpeklerin hasta olan kişilerin ağrısını azaltmada etkili olduğu ortaya çıktı.

Yayımlanan çalışmada, acil serviste ağrı çeken kişilerin köpeklerle vakit geçirmelerinden 10 dakika sonra ağrılarının azaldığı tespit edildiği aktarıldı.

Çalışmanın bulgularında, köpek severlerin, “köpek sevgisi tüm hastalıkları tedavi ediyor” tezini desteklediğini belirten One Health and Wellness araştırma başkanı ve çalışmanın baş yazarı Colleen Dell, "Evcil hayvanların farklı şekillerde sağlığımızın önemli bir parçası olduğunu gösteren araştırmalar var. Bizi motive ediyorlar, bizi ayağa kaldırıyorlar, rutinleri bize, insan-hayvan bağını veriyor” dedi.

PLOS One dergisinde yayımlanan çalışmada, acil serviste 200'den fazla hastadan ağrı düzeylerini 1'den 10'a kadar bir ölçekte bildirmeleri istenirken, hastaların bir bölümünün yanına köpek getirildi.

Köpekler ile 10 dakika geçirenler ve geçirmeyenlerin daha sonra ağrı eşiklerini belirtmeleri istenirken, ilk grubun ağrısının daha az olduğu tespit edildi.

Kaiser Permanente Washington Sağlık Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacısı Jessica Chubak, çalışmanın güçlü bir metodolojiye sahip olduğunu söyledi.

Araştırmaya dahil olmayan Chubak, terapi köpekleri hakkında hala öğrenilecek çok şey olduğunu kaydederken, "Çalışmanın sonuçları umut verici" dedi.

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