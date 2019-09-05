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Araştırma: Sadece sebze ile beslenmek inme riskini artırıyor

İngiltere'de yapılan araştırmadan, sadece sebzeyle beslenenlerde kalp hastalığı olasılığı azalırken inme riskinin arttığı sonucu çıktı. Bu sonucu değerlendiren uzmanlar, vejetaryenler ve veganlarda artan inme riskinin, düşük B12 seviyesiyle bağlantılı olabileceğini belirtiyor.

05 Eylül 2019 Perşembe 14:42
Araştırma: Sadece sebze ile beslenmek inme riskini artırıyor

İngiliz bilim insanları, EPIC-Oxford'un 48 bin kişinin beslenmesi ve sağlığını mercek altına aldığı uzun süreli araştırma projesinin verilerini inceledi.

EPIC-Oxford'un 1993-2001 yıllarında takip ettiği katılımcıların yarısının et, 7 bin 500'ünün balık yediği, 16 binden fazlasının da vejetaryen ya da vegan olduğu belirtildi. 

Süreç içinde 2 bin 820 koroner kalp hastalığı, 300'ü hemorajik olmak üzere bin 72 inme vakasına rastlandığı kaydedildi. 

Uzmanlar, koroner kalp hastalığına yakalanma riskinin vejetaryen ve veganlarda yüzde 22, balık yiyenlerde de yüzde 13 azaldığını gözlemledi. 

Öte yandan araştırmada sadece sebzeyle beslenenlerin inme geçirme olasılığının yüzde 20 arttığı görüldü. 

Araştırmacılar, vejetaryenler ve veganlarda artan inme riskinin, düşük B12 seviyesiyle bağlantısı olabileceğini belirtirken, konuyla ilgili daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret etti. 

Diyetisyenler de sağlık için en iyisinin beslenmeyi çeşitlendirmek olduğu önerisinde bulundu. 

Araştırmanın ayrıntıları "British Medical Journal" dergisinde yayımlandı.

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SebzeHaberKKTC
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