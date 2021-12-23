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Araştırma: Sır tutmak akıl sağlığını yoruyor

ABD’nin Colombia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada, insanların yüzde 97'sinin, yaşamının her anında en az bir sır sakladığı ve bir kişinin ortalama 13 sırrının olduğu belirtildi. Micheal L Slepian’ın başında olduğu çalışmada, sırların insanları yalnız kaldığında rahatsız ettiği ve yorgunluğa sebep olduğu aktarıldı.

23 Aralık 2021 Perşembe 16:21
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Araştırma: Sır tutmak akıl sağlığını yoruyor
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ABD’de insanların tuttuğu sırlar ve etkileri üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Colombia Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, insanların yüzde 97'sinin, yaşamının her anında en az bir sır sakladığı belirtildi.

Çalışmanın raporunda, bir kişinin ortalama 13 sırrının olduğu ve yaşamlarının her anında en az bir sır sakladıkları aktarıldı.

Yapılan çalışmada tutulan sırların genellikle tercihler, tutku düzeyindeki istekler ve ilişkilerde, aldatma ve başkalarının güvenine karşı sadakatsizlikle ilişkili olduğunun altı çizildi.

Araştırma, sır tutmanın, insanların ruh hallerine ve yaşam kaliteleri üzerindeki etkisini de incelerken, en büyük zorluğun, öğrenilen sırrı saklamak için harcanan çaba olduğu vurgulandı.

Sır tutmanın ruh haline olumsuz etkisinin, ‘kişilerin öğrendiği sırrı yalnız kaldığı anda düşünesi’ olarak nitelenirken bunun yaşam kalitesine negatif halde etkilediğinin altı çizildi.

Sırrı başkasıyla paylaşmanın ruh halini rahatlattığı ve yalnız kalınan anlarda düşünülmesini engellemesi nedeniyle sıkıntı vermediği aktarılan araştırmada, bu durumun hayat kalitesini yükselttiği aktarıldı.

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