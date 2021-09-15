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Araştırma: Üçüncü doz corona virüs aşısı ikinci doza göre 10 kat fazla antikor üretiyor

İsrail'de yapılan bir araştırmada, corona virüs aşısının üçüncü dozunun ikincisine kıyasla 10 kat daha fazla antikor ürettiği ortaya çıktı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 15:45
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Araştırma: Üçüncü doz corona virüs aşısı ikinci doza göre 10 kat fazla antikor üretiyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Sheba Hastanesinin ikinci ve üçüncü doz aşı sonrası vücuttaki antikor seviyesine ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayımladı.

Araştırma kapsamında hastanedeki sağlık çalışanlarının ikinci ve üçüncü dozu olduktan bir hafta sonraki antikor seviyeleri karşılaştırıldı.

Karşılaştırma sonucu üçüncü dozun antikor seviyesinin ikincisine oranla 10 kat daha fazla olduğu gözlendi.

ÜÇÜNCÜ DOZU OLANLARIN SAYISI 3 MİLYONA YAKLAŞTI

Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 29 Ağustos'ta 12 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.

Yaklaşık 9,4 milyon nüfusa sahip İsrail'de 6 milyon 54 bin kişiye Covid-19 aşısının birinci, 5 milyon 563 bin kişiye ikinci, 2 milyon 966 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

UĞUR ŞAHİN 'YÜZDE 95 ETKİLİ' DEMİŞTİ

Daha önce de BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Kölner Stadt-Anzeiger gazetesine konuşmuş, "Zayıflamış bağışıklık savunması olan kişilerin üçüncü aşı yaptırmaları mantıklı olur" demişti. 

Şahin, "Veriler aşının 3. dozda yüzde 95, enfeksiyon kontrolünde yüzde 97 tam korumanın sağlandığını gösteriyor" derken, "İkinci dozdan sonra antikor titresinde artan bir zaman aralığı olduğunu ve Delta varyantına karşı korumanın da antikor titrelerini düşürdüğünü görüyoruz" diye konuşmuştu. 

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İsrailüçüncü DozCorona Virüs Aşısı
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