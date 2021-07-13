Araştırma: Yoğun egzersiz, kalp sorunlarını ikiye katlayabiliyor

İngiltere’de yapılan yeni bir araştırmada, yoğun egzersizin potansiyel olarak ölümcül bir kalp sorunu geliştirme riskini iki katına çıkarabileceği tespit edildi.



Geçtiğimiz ay EURO 2020’de Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen’in saha içerisinde kalp krizi geçirmesi üzerine gerçekleştirilen çalışmada sporcuların ani kalp yetmezliği yaşama ihtimalleri araştırıldı.



7 bini düzenli spor müsabakalarına katılan sporcular olmak üzere 70 binden fazla kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, yoğun egzersiz yapan kişilerin düzensiz kalp ritimleri veya atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) yaşama olasılığının 2,5 kat daha fazla olduğu bildirildi.

55 YAŞ VE ALTINDA RİSK DAHA YÜKSEK



55 yaş ve altı kişilerin yoğun egzersiz yapmaları durumunda, yoğun egzersiz yapmayan kişilere göre 3,6 kat daha fazla kalp sorunu bildirdiği aktarılan çalışmada futbol ve ragbi gibi sporlarla uğraşan kişilerin kürek, koşu veya bisiklet gibi dayanıklılık sporunu yapan kişilere göre daha yüksek risk taşıdıkları belirtildi.



British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan araştırmada, egzersizin yalnızca belirli bir eşiğe kadar kalbe iyi geldiğinin ve daha önce bu konuda yapılan araştırmaların desteklendiğinin altı çizildi.



REKABETÇİ OLAN SPORLARDA RİSK DAHA FAZLA



Canterbury Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr. Jamie O'Driscoll çalışma ile ilgili, "Atriyal fibrilasyon (ritim bozukluğu) riski, yoğun egzersiz gerektiren spor yapanlarda, egzersiz yapmayan ve rekabetçi olmayan fiziksel aktivite yapanlarda göre daha yüksektir" dedi.



Çalışmada bununla birlikte, genel olarak fiziksel aktivitenin kardiyovasküler sağlığı iyileştirdiği, yüksek tansiyon, obezite, yüksek kolesterol riskini azalttığı ve ölüm riski azalttığı vurgulandı.