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Araştırma: Yüzleri benzeyen kişilerin DNA’larında ortaklık var

İspanya’da yapılan çalışmada, yüzleri benzeyen kişilerin DNA’larında ortaklık tespit edildi. 4 bin kişi üzerinde Barselona'daki Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen araştırmada, tamamen aynı yüze sahip olma ihtimalinin ise trilyonda bir olduğu belirtildi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 15:00
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Araştırma: Yüzleri benzeyen kişilerin DNA’larında ortaklık var


İspanya’da yapılan yeni bir araştırmada, yüzleri benzeyen kişilerin DNA’larının da benzer olduğu açıklandı.

Barselona'daki Josep Carreras Lösemi Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen çalışmada, güçlü yüz benzerliğinin paylaşılan genetik varyantlarla ilişkili olduğunu ortaya kondu.

Yaklaşık 4 bin kişi üzerinde yapılan araştırmada, kişilerin yüz ve vücut ölçümleri veritabanı kullanıldı.

Araştırmada yer alan Dr. Manel Esteller, "Bu sonuçların adli tıpta, DNA'dan suçlunun yüzünün yeniden oluşturulmasında ve genetik tanıda ipuçları vererek gelecekte etkileri olacak" dedi.

Yüz benzerliği olan kişilerin kilo ve boy gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra eğitim gibi davranışsal özellikleri de benzerlik taşıyor. 

AYNI YÜZ ÖLÇÜLERİNE SAHİP OLMA İHTİMALİ TRİLYONDA BİR

Çalışmada ayrıca, sekiz tane yüz metrik özelliğinin bir kombinasyonunu kullanarak, genel popülasyonda aynı ölçümlerde iki yüz bulma olasılığının trilyonda birden az olduğunu keşfetti.

Dr. Esteller, "Bu eşsiz örnek seti, genomik, epigenomik ve mikrobiyomiğin insan benzerliğine nasıl katkıda bulunabileceğini incelememize izin verdi" derken, sonuçların benzer çiftlerin benzer genetik yapıları veya 'genotipleri' paylaştığını ortaya çıkardığını vurguladı.

Araştırmada yüz benzerliğinin kilo ve boy gibi fiziksel özelliklerin yanı sıra sigara içme ve eğitim gibi davranışsal özelliklerin de benzerler arasında korelasyon gösterdiği bulundu.

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