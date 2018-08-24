Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!
iOS 12 Beta 10 yayınlandı!

Araştırmalar yayınlandı! Alkol sağlıklı mı?

Alkolün etkileriyle ilgili yapılan bir araştırmada alkolün sağlıklı bir yanı olmadığı açıklandı

24 Ağustos 2018 Cuma 15:10
Araştırmalar yayınlandı! Alkol sağlıklı mı?

Alkolün etkileriyle ilgili yayımlanan yeni bir araştırma, alkol tüketimini sağlıklı kılan belirli bir miktarın olmadığını ortaya koydu.

Saygın tıp dergisi Lancet'de yayımlanan araştırmada, her yıl dünya çapında alkol kaynaklı 2,8 milyon ölümün gerçekleştirildiği aktarıldı.

Alkolü tamamen bırakmanın en sağlıklı çözüm olduğu aktarılan araştırmada, her yıl erkeklerin yüzde 7'sinde, kadınların ise yüzde 2'sinde alkol ile ilişkili ölümlerin görüldüğü ifade edildi.

15-49 yaş arasındaki kişilerde ölüm ve sakatlıkların temel sebeplerinden birinin alkol içmek olduğu belirtildi.

Önceki kimi araştırmalarda belirli bir miktar alkol tüketmenin sağlığa iyi gelen taraflarının olduğunun aktarılmasına rağmen, yeni araştırma alkolün zararlarının bu yararları bertaraf ettiğini söylüyor.

1990-2016 yılları arasında gerçekleştirilen ve yüzlerce diğer araştırmadan yararlanan yayında, günde bir kadeh içki içmenin kanser, diyabet ve tüberküloz riskini yüzde 0,5 artırdığı, günde iki kadehin bu riski yüzde 7'ye, beş kadehin ise yüzde 5'e çıkardığı belirtildi.

Araştırmanın yazarlarından Dr, Emmanuela Gakidou, "Günde bir iki kadeh içki içmenin sizin için iyi olduğu kanısı sadece bir efsane, bu çalışma bu efsaneyi tuzla buz ediyor." diyor.

Araştırmanın bir diğer yazarı King's College London'dan Robyn Burton ise 'alkolün dünya çapında kocaman bir sorun' olduğunun ortaya konduğunu ifade ediyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde
Hafta sonu fazla uyuyanlara müjde
Ağız kokusundan korunmanın yolları
Ağız kokusundan korunmanın yolları
Açık ofiste çalışanlar daha aktif
Açık ofiste çalışanlar daha aktif

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim