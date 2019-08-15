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Arılar üretiyor... Baldan daha faydalı!

Arı sütü, bal arıları tarafından kraliçe arıları ve gençlerini beslemek için üretilen bir maddedir. Çeşitli fiziksel rahatsızlıkları ve kronik hastalıkları tedavi etmek için sıklıkla diyet takviyesi olarak satılır. Arı sütünde kalsiyum, bakır, demir, fosfor, silikon, sülfür ve potasyum gibi çeşitli besin ve minerallerin yanı sıra, B vitamin ailesinin zengin vitaminleri; biotin, inositol, folat, nükleik asitler, gamma globulin ve insan vücudunun üretemediği 8 esansiyel amino asit de dahil olmak üzere 17 farklı amino asit bulunur. Peki, arı sütünün faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik...

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:58
Arılar üretiyor... Baldan daha faydalı!

Arı sütünün sağlığa faydaları arasında; kemoterapide yardımın yanı sıra belirli kanser türlerini önleme, kan basıncı düşürme, kısırlığı tedavi etme, kolesterol seviyelerini düşürme, karaciğeri koruma, iltihabı azaltma, sindirim bozukluklarını iyileştirme, erken yaşlanmayı önleme, kilo vermeye yardımcı olmak sayılabilir. Şimdi, arı sütünün sağlığa olan faydalarına daha yakından bakalım… Arı sütünün faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler….

ARI SÜTÜ HAKKINDA

Arı sütü, bal arılarının kraliçe arının gelişimi ve beslenmesi için hazırladıkları besin içeriği yüksek kremsi beyaz bir maddedir. İşçi arıların salgı bezlerinden salgılanır, cinsiyete veya sosyal sınıfına bakılmaksızın koloni içindeki bütün larvalar bu salgı ile beslenir. Bal arılarının kraliçe arılara dönüşmesine yardımcı olur.

İşçi arılar, eski kraliçe arının zayıflaması ya da ölmesi nedeniyle yeni bir kraliçe yetiştirmeye karar verdiğinde, birkaç küçük larva seçer ve onları özel olarak inşa edilmiş kraliçe hücrelerinde bol miktarda arı sütü ile besler. Bu beslenme türü, yumurtalara kraliçe olmak için ihtiyaç duydukları gelişmiş yumurtalıklar dahil olmak üzere, kraliçe morfolojisini sağlar. Arı sütünün yaklaşık % 60 ila % 70’i su, % 12 ila % 15’i protein, % 10 ila % 16’sı şeker, % 3 ila % 6’sı yağ ve % 2 ila % 3’ü vitamin, tuz ve amino asit içerir.

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ARI SÜTÜNÜN FAYDALARI

Arı sütünün sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Kan basıncını düzenler

Araştırmalar, arı sütünde bulunan bazı proteinlerin insanlarda tansiyon düzeylerini doğrudan etkilediğini ortaya koymuştur. Bu proteinlerin hidrolizatı, kan basıncı üzerinde uzun süre kalıcı bir etkiye sahip olabilir. Bu, içinde bulunan potasyum ile birleştiğinde, kan damarları ve kalp üzerindeki stresi azaltmak için bir vazodilatör görevi de görür.

Sinir sistemini uyarır

Arı sütü , beyninizin düzgün çalışması için nöronlarınızı ve nörotransmiterleri beslemenize yardımcı olur. Beyindeki oksijeni artırarak konsantrasyonunuzu arttırır. Aynı zamanda ruh halinizi iyileştirir. Depresyon, yorgunluk veya halsizlik hisseden insanlar için çok faydalıdır. Bu nedenle, zihinsel sağlığı geliştirmek için mükemmel bir çözümdür.

Cilt için mükemmel

Arı sütü, yaşlanma belirtileriyle mücadele eden antioksidanlar içerir. Arı sütü cildinizi gençleştirir, gözenekleri sıkılaştırır ve size kusursuz bir görünüm kazandırır. Yaşlanmaya neden olan serbest radikalleri temizler ve cildinize sağlıklı bir ışıltı verir. Arı sütü, egzama, kandida ve sivilce gibi cilt durumlarıyla da savaşır. Enflamasyonu azaltan, bakterileri yok eden ve cildinizin görünümünü iyileştiren anti-enflamatuar özellikler içerir.

Erkeklerde testosteronu artırır

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar, arı sütü takviyesinin testosteron üretimini artırabileceğini göstermektedir. İnsanlar üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç olsa da, sonuçlar ümit verici görünmektedir. Bazı kaynaklar, arı sütünün erektil disfonksiyon (sertleşme sorunu, cinsel iktidarsızlık, ereksiyon olamama) tedavisinde faydalı olabileceğini öne sürmektedir.

Enflamasyonla mücadele

Japonyada yapılan bir araştırmaya göre, arı sütü periodontal hastalıkların tedavisinde yardımcı olan antienflamatuar etkilere sahiptir. Bazı kaynaklar, artrit tedavisinde de işe yarayabileceğini öne sürmektedir.

Kilo vermeye yardımcı

Lesitin, kolesterolü etkili bir şekilde düşüren, karaciğer fonksiyonlarını iyileştiren ve sağlıklı sindirimi artırabilen arı sütü bileşenlerinden biridir ve kilo vermeye yardımcı olabilir.

Libidoyu artırabilir

Arı sütünün vücuttaki hormonlarla etkileşime girdiği bilinmektedir ve bu libidoyu artırabilir. Ancak, jesin bir sonuç için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Sindirim sağlığını destekler

Arı sütü, sindirim sağlığını destekleyen faydalı bakteriler olan iyi bir bifidobakteri kaynağıdır. Gastrointestinal sistemin sağlığını destekleyen faydalı bir probiyotiktir.

NOT: Bir çok insanın bal, arı poleni ve arı sütüne karşı alerjisi vardır. Arı sütü anafilaksiye (vücutta alerjen maddelere karşı oluşabilen ciddi bir alerjik reaksiyon) neden olabilir, bu yüzden diyetinize arı sütü eklemeden önce doktorunuzla konuşmanızda yarar vardır.

Arı sütü aldıktan sonra aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin meydana gelmesi durumunda doktora danışmanız gerekir:

– Kurdeşen
– Aşırı kaşıntı
– Hırıltı veya diğer solunum problemleri
– Karın ağrısı veya ishal gibi sindirim sorunları
– Baş dönmesi veya karışıklık
– Mide bulantısı
– Kusma

Ayrıca, hamileyseniz veya emziriyorsanız arı sütü kullanımının güvenliği hakkında yeterince güvenilir bilgi bulunmamaktadır. Güvenliğiniz açısından kullanımından kaçınmanız yararınızadır.

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