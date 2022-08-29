Arpacık nasıl tedavi edilir?

Arpacık, göz kapağının kirpik çizgisi boyunca meydana gelen bakteriyel bir iltihaptır. Genellikle gözün alt kısmında oluşur ve kaşıntı, rahatsızlık, gözde bir şey hissi ve ağrı ile birlikte hafif bir göz sivilcesi gibi görünür.

Arpacığın önemli bir tetikleyicisi yoktur. Her gün temas edilen normal bakteriler yani düşük bağışıklık savunması veya gözdeki bir hastalık durumunda arpacığa neden olabilir. Arpacıktan sorumlu stafilokok bakterisi normalde cilt yüzeyinde yaşar, normal hijyene dikkat ederseniz ve gözler için tahriş edici maddelerle temas etmezseniz arpacık ortaya çıkmaz.

İltihaplanma, kirpiklerin tabanında bulunan bir bezi etkiler. Bu bez tıkandığında, arpacığın ana belirtisi olan gözde bir tür sivilce belirir. Bazı kişilerde, iltihaplanmaya özel bir yatkınlık olduğu için arpacığın nüksetme riski yüksektir. Kontamine havlu veya bez kullanımı, son kullanma tarihi geçmiş kozmetiklerin kullanımı, yüz ve ellerin kötü hijyeni ve tamamen dezenfekte edilmemiş kontakt lenslerin kullanımı arpacığa neden olabilir.

Tavsiye, gözlerinize dokunmamanız ve her durumda ellerinizi her zaman iyice yıkamanızdır. Ayrıca diyabet, seboreik dermatit, akne rozasea gibi arpacık ile ilişkili olabilecek risk faktörleri de vardır.

Arpacık belirtileri

Arpacık, göz kapağının ağrılı halde şişmesi ile kendini gösterir, kırmızıdır ve küçük yumru irinle dolu olabilir.

Daha az yaygın olarak arpacık, artan gözyaşı salgısı ve etkilenen göz çevresinde kabuklanma ile birlikte görülebilir.

Ağrıya ek olarak yanma, tahriş, ışığa aşırı duyarlılık, göz içinde yabancı bir cisim hissi ve kaşıntı gibi durumlar da ortaya çıkabilir.

Arpacık genellikle birkaç gün içinde düzelir, küçük yumru, içeriğini dışarıya bırakarak kendiliğinden açılacaktır.

Arpacık doğal yoldan nasıl tedavi edilir?

Rahatsızlık genellikle çok fazladır, kaşınma genellikle gözü ovuşturmaya yol açar ve bu, durumu daha da kötüleştirir.

Arpacığı hızlı bir şekilde tedavi etmek için bazı doğal çözümler vardır.

Uçucu yağlar

Uçucu yağlar arpacığa karşı etkili doğal ilaçlardır. Göze uygulamak için papatya ve çay ağacı esansiyel yağlarının sıcak kompreslerini kullanabilirsiniz. Bu yağların antibakteriyel etkisi gözün kendini daha iyi savunmasını ve enfeksiyonu ortadan kaldırmasını sağlar.

Gözü sıcak suyla temizleme

Ilık kompresler arpacıktan etkilenen bölgeyi nazikçe temizlemenizi ve sebum birikintilerini çözmenizi sağlar. Göz nazikçe temizlenir ve su veya fizyolojik solüsyon ısıtılır, kapalı göz kapağının üzerine steril bir gazlı bez veya temiz bir pamuklu bez ile yerleştirilir ve sıcaklık farkı hissedilene kadar tutulur. Tercihen sabah ve akşam olmak üzere on dakika tekrarlanmalıdır.

Bach çiçekleri

Bunlar enfeksiyonlarda ve genel olarak fiziksel ve zihinsel arınma için çok faydalıdır ve göz problemlerinde etkilidir.

Bitki çayları

Gözler, karaciğerin enerjisi ve kanı temizleme yeteneği ile yakından bağlantılıdır. Bu nedenle, karaciğer için bazı arındırıcı çözümler de tedaviye eklenmelidir. Dulavratotu veya karahindiba gibi bitki çayları yardımcı olabilir.

Sıcak su

Ilık kompresler ağrıyı, iltihabı hafifletmeye yardımcı olur ve enfekte olmuşsa arpacığın içindeki irin boşaltılır. Sıcak ve steril bir bezi 5 dakika arpacık üzerinde bekeltin ve her zaman tatlı su kullanılarak 2 ila 3 kez tekrarlayın.

Papatya ve biberiye

Arpacık için bir başka ilaç da papatya ve biberiyedir. Papatya sakinleştirici bir etkiye sahiptir ve ağrı ve rahatsızlığı giderir. Biberiye ise enfeksiyonla savaşmaya yardımcı olan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Papatya ve biberiyeyi çay gibi demleyin. Ilınmasını bekleyin ve gözlerinizi günde 2-3 kez bu karışım ile yıkayın.

5 sap biberiye ve 60 gr papatya çiçeğini 1 litre suda 5 dakika kaynatın. Karışım ılınana kadar bekleyin ve ardından steril bir bez ile gözlerinizi yıkayın.

Aloe vera

Aloe vera, antibakteriyel ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir. Arpacık iltihabını azaltabilen ve bakterilerin neden olduğu enfeksiyonu önleyen tıbbi bir bitkidir. Aloe vera ile gözleri yıkamak kızarıklığı, ağrıyı ve şişliği giderir.

Aloe verayı ortasından açın ve içindeki jeli çıkarın. Biraz jel sürün ve arpacığın bulunduğu yere hafifçe masaj yapın. Jelin yaklaşık 20 dakika gözde kalmasına izin verin ve örneğin biraz ılık su veya papatya çayı ile yıkayın.

Bebek şampuanı

Arpacık tedavisinde en önemli tedavilerden biri, iltihabı artırabilecek bir enfeksiyondan kaçınmak için gözü iyi yıkamaktır. Bu nedenle bebek şampuanı gözlerinizi yıkamak için harika bir seçenektir çünkü gözlerde yanma veya tahrişe neden olmadan temizler.

Buz kullanımına dikkat edin

Birçok kişinin iltihap üzerinde yatıştırıcı olabileceğini düşündüğü buz kullanımına dikkat edin. Arpacık, tıkanıklığının giderilmesi, azaltılması ve ortadan kaldırılması için yumuşatılması gereken pürülan bir yoğunlaşmadır ve buz, bu durumu kötüleştirebilir.

Arpacık bulaşıcı mıdır?

Arpacık bulaşıcıdır. Arpacığa neden olan bakteriler normalde sağlıklı bir organizma tarafından iyi tolere edilir ve ciltte hastalığa neden olmadan bulunabilir. Ancak kendi havlularınızı kullanmakta fayda var, ellerinizi her zaman iyice yıkayın ve gözlerinize dokunmaktan kaçının.

Bağışıklığın düştüğü durumlarda, zayıflatıcı hastalıklardan ve hatta gripten kurtulduktan sonra, strese maruz kaldığınızda veya bazen alerjilerden, tahriş edici maddelerle temastan veya konjonktivit gibi göz hastalıklarından sonra arpacık için daha yatkın hale gelebilirsiniz.