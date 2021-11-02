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Aşı mı , doğal bağışıklık mı güçlü?

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Covid-19'a karşı aşıyla üretilen antikorların, doğal enfeksiyon ile elde edilenden 5,49 kat daha güçlü olduğunu açıkladı. Uzmanlar, doğal bağışıklık çabası içinde olan insanları hastaneye yatış ve ölüm riski konusunda uyararak aşılamanın önemine dikkat çekti.

02 Kasım 2021 Salı 09:15
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Aşı mı , doğal bağışıklık mı güçlü?
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan yeni bir araştırma, aşıların Covid-19’a karşı doğal bağışıklıktan çok daha güçlü bir koruma sağladığını gösterdi.

Araştırmacılar, ülke genelindeki yaklaşık 200 hastaneden gelen verileri analiz etti. Ardından Covid-19 aşılarının, önceki Covid-19  enfeksiyonundan daha iyi koruma sağladığı sonucuna vardı. 

5,49 KAT DAHA FAZLA

CDC raporu, daha önce Covid-19 enfeksiyonu olan aşılanmamış yetişkinlerin, daha önce belgelenmiş bir enfeksiyonu olmayan tam olarak aşılanmış bireylere göre yeniden enfekte olma olasılığının 5,49 kat daha fazla olduğunu buldu.

Doktorlar, bu çalışmanın sadece Covid-19 ile hastalanarak bağışıklık kazanmak isteyen insanlar için çok önemli olduğunu vurguladı. Doğal bağışıklık kazanma çabasının hastaneye yatış veya ölüme yol açabileceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan California eyaleti Marin ilçesi halk sağlığı şefi Dr. Matt Willis, aşı ile korunan kişilerin daha az hastalandığını ve ciddi hastalıklara yakalanma olasılıklarının oldukça düşük olduğunu söyledi. Halihazırda Covid-19 ile enfekte olmuş aşılanmamış kişilerde antikorların miktarının ve kalitesinin ölçülmesinin zor olduğuna dikkat çekti. 

"MODERNA, PFIZER/BİONTECH'TEN DAHA FAYDALI OLDU"

Bununla birlikte, CDC çalışmasının sonuçları, belirli yaş gruplarındaki insanların belirli aşılardan daha yüksek fayda sağladığını da gösterdi. 

Araştırmada, "Bu çalışmada, Moderna alıcıları için aşısız enfeksiyona kıyasla aşılamanın yararı, Pfizer/BioNTech aşısından daha yüksekti” denildi.

CDC, aynı zamanda 65 yaş üstü kişiler için aşı faydalarının da 18 ile 64 yaş arasındaki aşılı bireylere göre "daha yüksek bir eğilim gösterdiğini"  açıkladı.

Ancak, her iki yaş grubunda da daha önce enfekte olmuş aşılanmamış kişiler için yeniden enfeksiyon olasılığı çok daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsAşıCovid19
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