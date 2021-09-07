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Aşı olduktan bir gün sonra öldü

Japonya'da bir kişinin, kullanımı durdurulan Moderna serisinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olduktan bir süre sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkeden 29 Ağustos'ta gelen haberde kullanımı durdurulan aşılar yüzünden 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

07 Eylül 2021 Salı 08:44
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Aşı olduktan bir gün sonra öldü

Japonya Sağlık Bakanlığı, içeriğinde yabancı madde saptanması sonrası kullanımı askıya alınan Moderna serisi aşıdan olan 49 yaşındaki bir kişinin, bir süre sonra öldüğünü açıkladı.

İKİNCİ DOZU YAPTIRDIKTAN BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bakanlık, kimliği açıklanmayan kişinin, aşının ikinci dozunu yaptırdıktan bir gün sonra öldüğünü ancak bu kişiye uygulanan aşının şişeciğinde yabancı madde saptanmadığını kaydetti.

Bakanlık, "söz konusu kişinin ölümüyle Moderna aşısı arasında nedensel ilişkinin henüz bilinmez durumunu koruduğunu" bildirdi.

Üretici firma Moderna ile Japonya'daki satış ve dağıtımından sorumlu ortağı Takeda, ölüm nedenlerinin, Bakanlıkla iş birliği halinde soruşturulduğunu açıklamıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ülkeden 29 Ağustos'ta gelen haberde kullanımı durdurulan aşılar yüzünden 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

KİRLENME VE YABANCI MADDE

Açılmamış Moderna aşısı şişeciklerinde geçen ay sonunda kirlenme, bazı şişeciklerde ise yabancı maddeler bulunduğunu açıklayan Japonya Sağlık Bakanlığı, kullanılmamış 1,6 milyon doz Kovid-19 aşısını toplatma kararı almıştı.

Kamu yayıncısı NHK 1,6 milyon doz aşının ülke geneli 900 sağlık yerleşkesine dağıtıldığını bildirmişti.

Takeda ise güvenlik önlemi olarak, aynı üretim bandından çıkan dozların Japonya'daki kullanımına ara verdiklerini bildirmişti.

Kovid-19 Aşılarından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, yaptığı açıklamada, "potansiyel kirlenme" saptanan seriden 500 bin dozdan fazla aşının uygulandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaModernaKoronavirüsKovid19
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