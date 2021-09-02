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Aşı olmayan çocuklar için büyük tehlike!

Koronavirüste aşılama yaşı her geçen gün düşerken aşı olmayan çocuklarda da ciddi akciğer tutulumları görülmeye başladı. 12 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olan hastalara artık aşılama yapılabiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise aşı olmamış kronik rahatsızlığı olan 14 yaşındaki bir çocuğun akciğerlerinde oluşan ciddi tahribatı gözler önüne serdi.

02 Eylül 2021 Perşembe 10:38
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Aşı olmayan çocuklar için büyük tehlike!

Türkiye'de bazı vatandaşlar hâlâ aşı olmakta tereddüt etmeye devam ederken koronavirüs çocuk grubundaki hastaları da etkilemeye başladı.

Göğüs hastalıkları kliniğinden Prof. Dr. Şevket Özkaya ise aşı olabilecek yaş grubundaki çocukların bir an önce aşılanması gerektiğine vurgu yaptı. 14 yaşında, kronik rahatsızlığı olan ve akciğerlerinde tahribattan dolayı ciddi öksürük, ateş ve nefes darlığı çeken bir hastanın akciğerlerini inceleyen Prof. Dr. Özkaya, "14 yaşındaki kronik rahatsızlığı mevcut olan bir genç hastamızda ciddi akciğer tutulumları var. Her iki akciğerinde de yaygın buzlu cam ve konsolidasyon alanları var. Bu yaştaki çocuklarda beklemediğimiz bir durumdur. Okullarımızda da bu risk var. Okullarımızın açık kalmasının ve sağlık sistemimizin kitlenmemesi için mutlaka aşı olmalıyız. Çocuklarımıza rol model olmalıyız. Şu anda hastanelerimiz hastalara yetişebiliyor. Yatak sayımız yeterli. Ancak kontrollü sosyal hayatımızı düzene sokmadıkça ve aşı olmadıkça, gelecekte hastanelerde yatak sayısı sıkıntısı çekebiliriz" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZA KÖTÜ ÖRNEK OLMAMALIYIZ"

Okulların açılmasıyla ailelerin çocuklarını nasıl salgından koruyacakları konusunda tereddütlerinin başlayacağını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, "Aşıda yaş grupları düştükçe, hastalık aşı olmayan yaş gruplarında görülmeye başladı. Artık 15-18 yaşlarında aşılarını olmamış hastalarımız da ciddi akciğer tutulumları ile hastaneye gelebiliyorlar. Çocuklarımıza maalesef kötü örnek olduk. Maske, mesafe ve kontrollü sosyal hayatımızı tam doğru olarak gerçekleştiremedik. Bunları okullarda çocuklardan istememiz çok zor olacak. Çocuklarımızı korumanın birinci yolu aşıdır. Mutlaka aşı yaşı gelmiş her öğrencimizin aşı olması gerekiyor. Aşı çağı gelmemiş çocuklarımızın ise özellikle ailesinde anne, baba ve daha büyük ebeveynlerinin, anneannelerin, dedelerin aşılanması gerekiyor. Çocuklara rol model olmamız gerekiyor. Maske, mesafe, temizlik felsefesini çocuklara örnek olarak göstermeliyiz. Okulların açık kalması iki koşula bağlıdır. Birincisi aşı yaşına gelmiş çocuklarımızın aşılanmalarıdır. İkincisi aşı yaşına gelmemiş çocukların büyüklerinin aşılanmalarıdır" diye konuştu.

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