Aşil tendon operasyon sonrası skar doku( sertleşmiş doku/yara izi)

Merhaba sevgili okurlar…

Graston Tekniği, alet destekli yumuşak doku mobilizasyonu olarak bilinen bir manuel tedavi şeklidir. Graston masajı, vücudun farklı bölgeleri için özel olarak tasarlanmış titanyum kaplı çelik çubuklar kullanılarak yapılır. Cildi nazikçe kazıyan çeşitli manuel terapi yaklaşımlarından biridir.

Yumuşak doku mobilizasyonunun kanıta dayalı ve yenilikçi bir yöntemidir.

Graston Tekniği genellikle fizyoterapistler, kayropraktörler ve osteopatik uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Graston tekniği nasıl uygulanır?

Uygulama yapılacak yumuşak doku üzerine krem veya masaj yağı sürülerek kayganlık elde edilir. Daha sonra özel graston aletleri ile doku üzerine özel teknik ve açılarla masaj yapılır. Masaj yapılan yumuşak dokuda mikro travma oluşur. Kanlanma ve dolaşım artar. Bu sayede dokunun iyileşme süreci başlatılır. Herhangi bir ilaç içermeyen bu uygulamada vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasından yararlanılır.

Uygulama diğer manuel terapi yöntemleri ve egzersizlerle desteklenir. Yapılan araştırmalarda, Graston tekniğinin ilk seanstan itibaren kas ve fasyadaki yapışıklıkları giderdiği, ağrıları azalttığı ve eklem hareket açıklığını arttırdığı tespit edilmiştir.

Graston Tekniği Uygulama Alanları

​

Karpal Tünel Sendromu

Servikal Kas spazmları / Boyun Ağrısı

Fibromyalji

Lateral Epikondilit(Tenisçi dirseği)

Lumbar Ağrı (Sırt/Bel Ağrısı)

Medial Epikondilit (Golfçü Dirsekleri)

Patellofemoral Bozukluklar (Diz ön ağrıları)

Plantar fasiit (Ayak taban iltihaplanmsı ve ağrısı)

Omuz ağrısı

Atel sonrası eklem limitasyonuKas spazmları

Tekniğin Genel Amaçları ;

Kasları ve özellikle fasyaları gevşetmek,

Fasyal dokularda meydana gelen yapışıkları tespit ederek gidermek,

Uygulanan dokuya düzgün bir işlev kazandırmak,

Kontrollü miktarda inflamasyon(ödem) yaratarak erken dönemde iğleşmeye katkıda bulunmak,

Eklem limitasyonlarını gidermek, fonksiyonel egzersizlere geçmek, ağrısız bir şekilde ilerlemek,

Kalıcı olduğu düşünülen kronik durumları çözmek,

İlaç ihtiyacını azaltmak,

Cerrahi sonrası oluşan kas kısalıklarını gidermek,

Yaralanma sonrası limitlenen kas hareketlerinin eski formuna dönmesini sağlamak.

Sağlıkla kalınız…

Uzm.Fzt.Gülay AKINSEL