Künye
Kıbrıs 27
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
Uyuşturucu zanlısı suçüstü yakalandı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan kişiler mahkemeye çıktı
İzinsiz botoks ve dolgu yapan...
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok etti!
Polis denetiminde aracından çıkanlar şok...
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
6'şar bin euroya Avrupa vaadi!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!
Eylem sırasında, Polisi darp etti!

Aşil tendon operasyon sonrası skar doku( sertleşmiş doku/yara izi)

Uzm.Fzt.Gülay AKINSEL'in köşe yazısı...

29 Ağustos 2022 Pazartesi 09:04
11 Okunma
Aşil tendon operasyon sonrası skar doku( sertleşmiş doku/yara izi)


Merhaba sevgili okurlar…

Graston Tekniği, alet destekli yumuşak doku mobilizasyonu olarak bilinen bir manuel tedavi şeklidir. Graston masajı, vücudun farklı bölgeleri için özel olarak tasarlanmış titanyum kaplı çelik çubuklar kullanılarak yapılır. Cildi nazikçe kazıyan çeşitli manuel terapi yaklaşımlarından biridir.

Yumuşak doku mobilizasyonunun kanıta dayalı ve yenilikçi bir yöntemidir.

Graston Tekniği genellikle fizyoterapistler, kayropraktörler ve osteopatik uzmanlar tarafından uygulanmaktadır.

Graston tekniği nasıl uygulanır?

Uygulama yapılacak yumuşak doku üzerine krem veya masaj yağı sürülerek kayganlık elde edilir. Daha sonra özel graston aletleri ile doku üzerine özel teknik ve açılarla masaj yapılır. Masaj yapılan yumuşak dokuda mikro travma oluşur. Kanlanma ve dolaşım artar. Bu sayede dokunun iyileşme süreci başlatılır. Herhangi bir ilaç içermeyen bu uygulamada vücudun kendi kendini iyileştirme mekanizmasından yararlanılır.

Uygulama diğer manuel terapi yöntemleri ve egzersizlerle desteklenir. Yapılan araştırmalarda, Graston tekniğinin ilk seanstan itibaren kas ve fasyadaki yapışıklıkları giderdiği, ağrıları azalttığı ve eklem hareket açıklığını arttırdığı tespit edilmiştir.

Graston Tekniği Uygulama Alanları

Karpal Tünel Sendromu

Servikal Kas spazmları / Boyun Ağrısı

Fibromyalji

Lateral Epikondilit(Tenisçi dirseği)

Lumbar Ağrı (Sırt/Bel Ağrısı)

Medial Epikondilit (Golfçü Dirsekleri)

Patellofemoral Bozukluklar (Diz ön ağrıları)

Plantar fasiit (Ayak taban iltihaplanmsı ve ağrısı)

Omuz ağrısı

Atel sonrası eklem limitasyonuKas spazmları

Tekniğin Genel Amaçları ;

Kasları ve özellikle fasyaları gevşetmek,

Fasyal dokularda meydana gelen yapışıkları tespit ederek gidermek,

Uygulanan dokuya düzgün bir işlev kazandırmak,

Kontrollü miktarda inflamasyon(ödem) yaratarak erken dönemde iğleşmeye katkıda bulunmak,

Eklem limitasyonlarını gidermek, fonksiyonel egzersizlere geçmek, ağrısız bir şekilde ilerlemek,

Kalıcı olduğu düşünülen kronik durumları çözmek,

İlaç ihtiyacını azaltmak,

Cerrahi sonrası oluşan kas kısalıklarını gidermek,

Yaralanma sonrası limitlenen kas hareketlerinin eski formuna dönmesini sağlamak.

Sağlıkla kalınız…

Uzm.Fzt.Gülay AKINSEL

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Yasa dışı botoks ve dolgu uygulamaları ülkemizde halk sağlığı sorunu haline geldi”
“Yasa dışı botoks ve dolgu uygulamaları ülkemizde halk sağlığı sorunu haline geldi”
Etkileri saymakla bitmiyor!
Etkileri saymakla bitmiyor!
Optik Nevrit
Optik Nevrit










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim