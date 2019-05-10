Aşırı sıcak ve soğuk havalar etkiliyor... İşte iyi gelecek yöntemler

Soğuk havalarda daha sık görülen, dudaklarda çatlama, kuruma hissi, hassasiyet ve acı gibi belirtiler gösteren dudak çatlaması hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz… Dudak çatlamasına ne iyi gelir? İşte bilinmesi gerekenler…

Dudaklarda kızarıklık, çatlama, kuruma hissi, hassasiyet ve acı gibi belirtilerle ortaya çıkan dudak çatlaması görünüm ve verdiği acı nedeniyle gündelik hayata sıklıkla karşılan sorunlardan biri. Özellikle kış aylarında soğuk havalardan kaynaklanan dudak çatlaması, daha farklı sebeplerle de ortaya çıkmaktadır.

DUDAK ÇATLAMASI NEDEN OLUR?

– Mevsimsel Koşullar

– Susuzluk

– Kimyasal Maddeler

– Alerji

– İlaçlar

– Sedef, horlama ve solunum yolları hastalıkları

– A vitamini fazlalığı

– Ağızdan nefes alıp verme

– Asitli gıdaların çok tüketilmesi

– Stres

– Dudak yalama alışkanlığı

– Vitamin ve mineral eksikliği

DUDAK ÇATLAMASINA NE İYİ GELİR?

İşte dudak çatlamasına iyi gelen birkaç doğal çözüm:

Toz şeker

Toz şeker, dudaklarınızdaki ölü dokulardan kurtulmanızı sağlayacak ve ölü hücre oluşumunun da önüne geçecektir. Bunun için bir tatlı kaşığı toz şekerle bir tatlı kaşığı balı karıştırıp dudaklarınıza sürün ve beş dakika kadar bekletin. Ardından ılık suyla dudaklarınızı temizleyin.

Hakiki balı parmaklarınızla dudaklarınıza sürün ve 15-20 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayın. Çatlaklık geçene kadar bu uygulamaya devam edin.

Salatalık

Salatalık dudakların gereksinim duyduğu nemi sağlayan önemli bir besindir. Salatalığın sulu tarafını dudaklarınızı uygulayıp 15-20 dakika bekletin ve ardından temizleyin.

Aloe vera

Uzunlamasına kestiğiniz aloe vera bitkisinin yaprağının içinden çıkan jeli gece yatmadan önce dudaklarınıza sürün bu şekilde uyuyun. Çatlaklarınızın birkaç gün içerisinde yok olduğuna tanık olacaksınız.

Hindistan cevizi yağı

Katı haldeki Hindistan cevizi yağı dudak çatlaması için kullanılan bir diğer etkili yöntem. Hindistan cevizi yağını çatlamış dudaklarınıza sürmek yeterli olacaktır.

Su

Dudaklarınıza kaybettiği nemi yeniden kazandırmak için su içmeyi unutmayın. Günde 8-10 bardak su içerek vücuda ihtiyacı olan suyu sağlayabilir ve dudak kuruluğunuzdan, çatlamalardan kurtulabilirsiniz.