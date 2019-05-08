Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatipoğlu, Dünya Astım Günü dolayısıyla TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Hatipoğlu, aşırı titiz ailelerin çocuklarında bağışıklığın az gelişmesine bağlı olarak astımın daha sık görüldüğünü ifade ederek, şunları kaydetti:

"Aşırı titiz ailelerin çocuklarında astım daha fazla görülüyor. Temizliğe anormal önem veren, aşırı titiz olan, çocuk herhangi bir yere dokunmasın, mikrop kapmasın şeklinde davranan ailelerin çocuklarında daha sık astım gözleniyor. Aslında çocukların yaşları itibarıyla geçirdiği enfeksiyonlar ileride astıma karşı koruyucu bir etki yaratabiliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor.

Bu anlamda hiçbir şeyi çok abartmamamız lazım. Her şeyi dengeli yapmakta fayda var. Çocuk mikrop kapmasın, şuraya dokunmasın, dışarı çıkmasın şeklinde engelleyici yaşam tarzı bağışıklığın gelişmesine engel oluyor. Buna bağlı olarak böyle yaşayan ailelerin çocuklarında astım daha sık karşımıza çıkıyor."

Astımın tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu da vurgulayan Hatipoğlu, "Astım tedavisinin amacı hastalığın kontrol altına alınması ve sağlanan bu durumun idame ettirilmesidir. Uygun ilaç tedavisiyle astımlılar iş ve okul dahil günlük yaşamlarına, hastalık nedeniyle herhangi bir kısıtlama olmadan devam edebilirler." diye konuştu.

Hatipoğlu, astımlı hastaların çevresel olarak yakınmalarını artıran faktörlere dikkat ederek, sağlıklı beslenerek, spor yaparak ve ilaçlarını düzenli kullanarak sağlıklı bir yaşamı ömür boyu sürdürebileceklerini kaydetti.