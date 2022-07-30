Aşk ısırığı nasıl geçer?

Yapılan araştırmalar neticesinde minimum bir haftaya kaybolan morlukların iyileşme sürecini çeşitli yöntemlerle iki gün gibi bir süreye indirmek mümkün!

Çoğumuzun vücudunda çarpma ve darbelere bağlı morluklar oluşur. Çarpma sonucu oluşan morluklar hematom olarak adlandırılır.

Ya da ​ "aşk ısırığı" niteliğindeki morluklar, bu bölgelerin gözükmesi halinde sizi utandırıyor ve rahatsız ediyor olabilir.

Peki boyundaki morluklar nasıl geçer? İşte cevabı...

BOYUN İÇİN MORLUK GİDERİCİ YÖNTEMLER

Buz'un Sihri: Buz bu tip durumlar için çok faydalıdır fakat unutulmamalıdır ki vücut ile 20 dakikadan daha fazla temas halinde bulundurulmamalıdır. Sıcağı sıcağına bir uygulama şişliği indirme ve renk olayını dengeleme adına en faydalı müdahale olacaktır. Bir beze sarıp uygulamanız yeterli olacaktır.

Fırçalamak:

Morluklardan kurtulmanın bir başka yolu ise diş fırçası! Yumuşak bir diş fırçası ile morluğun iç kısmından dış kısmına doğru yavaşça ve dairesel hareketlerle masaj yapın. Bu uygulama dolaşımı hızlandırarak iyileşme sürecini kısaltır. Morluk giderilene kadar zaman zaman bu uygulamayı deneyebilirsiniz.

Kazıma yöntemi:

Bu yöntem biraz acılı olabilir, cildi gergin tutun ve madeni paranın kenarı ile hafifçe morluk üzerindeki ölü hücreleri kazıyın. Fakat kesinlikle yoğun bir baskı uygulamayın. Bu uygulama morluğun üzerinizde kalma sürecini ciddi manada kısaltacaktır.

Soğuk kaşık:

Herhangi bir kaşığı birkaç dakika için dondurucunuza yerleştirin. Akabinde dondurucunuzdan çıkardığınız kaşığı söz konusu bölge üzerine basınçla uygulayın ve kaydırın. Basınçla uyguladığınız bu yöntem ile pıhtılaşmış kanı dağıtabilirsiniz. Kaşık ısındıkça tekrar dondurucuya koymanız gerekebilir. Birkaç dakika sonra pozitif sonuç alacağınız bu yöntemi mutlaka deneyin.

Makyajın sihri:

Yukarıda açıklamış olduğumuz yöntemler maksimum iki gün içerisinde sonuç verir fakat morluğun derhal giderilmesini istiyorsanız makyaja başvurmalısınız. Kapatıcı veya deri renginde gölge kullanabilirsiniz. Kıyafet veya saçlarınızla kamuflaj yapabilirsiniz.

Bu basit ipuçları ile rahatsızlık veya utanç duyduğunuz boyun morluklarının önüne geçebilirsiniz. Hatırlatmamız gereken en önemli nokta bu uygulamaları yaparken umutsuz bir çaba ile aşırı baskı uygulayıp daha uzun süre ciltte kalacak hasarlar meydana getirmeyiniz. Aksi taktirde yeşilimsi bir renk alan söz konusu bölge uzun süre cildinizde kalıp sizin için daha utandırıcı bir durum haline gelebilir. Bu yüzden sabrı ve dikkati elinizden bırakmayın.