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Ateş yüksekliğinde bu duruma dikkat!

Genellikle çocuğun geçirdiği viral ya da bakteriyel enfeksiyonların neden olduğu ateşli havale hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Ateşli havale nedir? Belirtileri ve yapılması gerekenler…

05 Nisan 2019 Cuma 11:22
Ateş yüksekliğinde bu duruma dikkat!
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6 ay ila 5 yaş arasındaki çocuklarda ancak en sık 12 ila 18 aylık bebeklerde görülen ateşli havale nedir? Ateşli havale belirtileri ve yapılması gerekenler ile ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

ATEŞLİ HAVALE NEDİR?

Ateşli havale, küçük çocuklarda ortaya çıkan ve ateşle tetiklenen nöbetler veya kasılmalardır. Yaklaşık 6 ay ila 5 yaş arasındaki küçük çocuklar ateşli nöbet geçirme olasılığı en yüksektir; bu risk yaşamın ikinci yılında doruk noktasına ulaşır.

Ateşli havalenin neden olduğunu bilinmemekle beraber yapılan araştırmalar bazı virüslere bağlı olduklarını göstermekte ve çocuğun gelişmekte olan beyninin yüksek ateşlere tepki gösterme şekli olarak tanımlanıyor.

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ATEŞLİ HAVALE BELİRTİLERİ

– Yüksek ateş
– Bilinç kaybı
– Vücudun kilitlenmesi
– Kasılmalar
– Göz kayması
– Solgunluk

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– Nöbet sonrası baygınlık hali
– Ağlama veya inleme
– Kusma

ATEŞLİ HAVALEDE YAPILMASI GEREKENLER

Ebeveynlerin ve bakıcıların sakin kalmaları, ilk yardım önlemlerini almaları ve çocuğu dikkatlice gözlemlemeleri önemlidir. Bir çocuğun ateşli nöbet geçirmesi durumunda, ebeveynler ve bakıcılar aşağıdakileri yapmalıdır:

– Öncelikle ıslak havlu ya da çarşafa sarılır.
– Ateş bu yöntemle düşmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur.
– Acilen doktora ulaşılmalıdır.
– Huysuzluk, uykusuzluk, iştahsızlık, solunumda zorluk ve ağır baş ağrısı varsa tekrar tıbbi yardım istenmesi gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
Ateş Yüksekliği
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