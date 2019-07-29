Avakado ile gözlerinizi sağlıklı tutun

Enerji değeri yüksek bir meyve olan Avokado yağ ve protein açısından da oldukça zengindir. Ayrıca bol miktarda A ve E vitamininin yanında B grubu vitaminleri ve potasyum gibi mineralleri içinde barındıran besleyici bir besindir. Peki, Avokadonun faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

AVOKADO HAKKINDA

Avokado, yeşil, armut biçimli, besleyici yoğun meyveli, yaprak dökmeyen, tropik bir ağaçtır. Avokado terimi, hem ağacı hem de meyveyi belirtir. Yeşil kabuklu, yenilen kısımları açık yeşil, iri çekirdekli bir meyvedir. Genel olarak ılıman iklimlerde yetişir.

Avokadolar “süper gıda” olarak kabul edilir ve çeşitli besinler, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Bunlar ayrıca (sağlıklı) tekli doymamış yağ asidi kaynağıdır.

AVOKADONUN BESİN DEĞERLERİ

100 g avokadoda aşağıdakiler bulunur:

Su: 73.23 g

Enerji: 160 kcal

Protein: 2 g

Toplam yağ: 14.66 g

Karbonhidrat: 8.53 g

Lif: 6.7 g

Toplam şeker: 0,66 g

Kalsiyum: 12 mg

Demir: 0,55 mg

Magnezyum: 29 mg

Fosfor: 52 mg

Potasyum: 485 mg

Sodyum: 7 mg

Çinko: 0.64 mg

C vitamini, toplam askorbik asit: 10 mg

Tiamin: 0.07 mg

Riboflavin: 0.13 mg

Niasin: 1.74 mg

B-6 Vitamini: 0.26 mg

Folat, DFE: 81 µg

B-12 Vitamini: 0 µg

A Vitamini, RAE: 7 µg

A Vitamini, İÜ: 146 İÜ

E Vitamini (alfa-tokoferol): 2.07 mg

D Vitamini (D2 + D3): 0 µg

D vitamini: 0 IU

K Vitamini (filokinon): 21 µg

Yağ asitleri, toplam doymuş: 2.13 g

Yağ asitleri, toplam tekli doymamış: 9.8 g

Yağ asitleri, toplam çoklu doymamış: 1.82 g

Yağ asitleri, toplam trans: 0 g

Kolesterol: 0 mg

AVOKADONUN FAYDALARI

Avokadonun sağlık açısından faydalarından bazıları şunlardır:

Sağlıklı kalbi teşvik ediyor

Avokado’da bulunan Beta-sitosterol, sağlıklı kolesterol seviyelerinin korunmasına yardımcı olur. Kalp hastalığı dünyadaki en yaygın ölüm nedenleri arasındadır. Kalp hastalığını tetikleyen nedenlerden biri de kötü kolesterolün yükselmesidir. Avokado, iyi kolesterol seviyesini yükseltip, kötü kolesterol seviyesini düşürerek kalp hastalıklarına karşı da koruma sağlar.

Hipertansiyonla mücadele

Avokado iyi bir potasyum kaynağıdır. Bu önemli potasyum seviyeleri, avokadoları hipertansiyonla mücadelede güçlü bir meyve yapar. Potasyum normal kalp atış hızını korumaya yardımcı olan minerallerden biridir. Yapılan bir araştırmaya göre, potasyum yönünden zengin besinler, arterlerin sertleşmesi olan patojenik vasküler kalsifikasyonunu azaltabilir. Avokado ve muz gibi potasyum yönünden zengin yiyecekleri yemenin kan damarlarını ve arterlerin gerginliğini azaltarak kan basıncını düşürdüğü sonucuna varmıştır. Bu da, pıhtılaşma, kalp krizi ve felç riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Sindirime yardımcı

Avokado, bağırsakları yatıştırarak sindirime yardımcı olur. Avokado çözünür ve çözünmez lifleri sayesinde sindirim sistemini sorunsuz şekilde çalıştırır. Bu tür lifler sindirim için çok önemlidir, çünkü dışkıyı toplarlar ve gıdanın bağırsak yoluyla düzgün geçişini sağlamaya yardımcı olurlar. Ayrıca, kabızlık ve ishal gibi sendromları azaltır .

Görmeyi geliştirir

Avokado, gözlerinizi sağlıklı tutmanıza yardımcı olabilir. Avokado, gözleri katarakta, yaşla ilgili göz hastalıklarına ve maküler dejenerasyona karşı koruduğu bilinen lutein ve zeaksantin gibi karotenoidleri içerir. Bunlara genellikle göz dokularında biriken serbest radikaller neden olur. Avokadodaki bu özel karotenoidlerin antioksidan aktivitesi, bu tehlikeli serbest radikallerin etkilerini nötralize eder.

Cilt ve saç Bakımı

Avokado sağlıklı cildin korunmasında yararlı olan besinlerle doludur. Kuru, çatlamış veya hasar görmüş cildi zenginleştirir. Cildi esansiyel vitaminlerle besleyebilme ve parlama yeteneğinden dolayı çeşitli kozmetiklerde, ayrıca kuru ve yıpranmış saçları beslemek için de kullanılır. Birçok insan cilt ve saç maskeleri hazırlamak için avokadodan faydalanır. Hepsinden önemlisi, avokado yağı, sedef hastalığından kurtulmada yarar sağlar. Beta-karoten ve likopen avokadoda bulunan iki organik bileşiktir. Bunların her ikisi de cildinizin sağlığını ve tonunu iyileştirmek ve erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

Artrit ağrısını giderir

Avokadoların anti-enflamatuar özellikleri, belki de en değerli özelliğidir. Çok çeşitli fitokimyasallar, flavonoidler, karotenoidler, fitosteroller, yağ alkolleri ve içerdiği omega-3 yağ asitleri arasında avokado, dokulardaki, eklemlerdeki ve kaslardaki iltihaplanmayı azaltan en iyi gıdalardan biridir. Bir araştırma, 300 mg avokado ve soya fasulyesi bazlı besin takviyesinin kalça veya diz osteoartriti olan hastalar için yararlı olduğunu göstermiştir.

Ağız kokusunu önler

Avokado tüketimi, esas olarak hazımsızlık veya mide rahatsızlığı nedeniyle oluşan kötü nefesin önlenmesine yardımcı olur. Avokadoda bulunan antioksidan flavonoidler kötü nefese neden olan ağızdaki bakterileri öldürür.

Sabah rahatsızlığı

Hamilelik sırasında sabah rahatsızlığı çok yaygındır. Avokado, hamilelik sırasında mide bulantısı ve rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olabilir, çünkü genellikle bulantı ve kusmayı azaltmakla bağlantılı B6 vitamini içerir.