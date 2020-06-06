Çoğu insanda görülebilen ve bulaşıcı olan ayak mantarı, bir cilt hastalığıdır. Öyle ki, her insan yaşamı boyunca en az bir kere bu hastalıkla karşılaşır. Karanlık bölgelerde yaşamını sürdüren nemli ve sıcak ortamlarda üreyen mikroorganizmalar olan mantarlar için ayaklar, hem yaşamlarını sürdürmelerini hem de üreyebilmeleri için oldukça elverişlidir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak ayak mantarı problemi ile karşı karşıya kalınılabilir. Peki, ayak mantarına ne iyi gelir? Ayak mantarı nasıl geçer? Ayak mantarı tedavisi ve doğal çözüm yolları haberimizde.

Ayak mantarı, dünya genelinde en çok görülen deri (cilt) hastalıklarından birisidir. Dolayısı ile hemen hemen her insan yaşamı boyunca en az bir kere bu hastalıkla mücadele eder. Ayak mantarı da normal mantarlar gibi karanlığı sever ve nemli, sıcak ortamlarda ürerler. Bu açıdan, ayaklar mantarların üremesi için elverişli bir yapıdadır. Gün içerisinde ayakların ayakkabıların içerisinde uzun süre havasız kalması, dar ayakkabı tercihi ve duş sonrası ayakların tam olarak kurulanmaması gibi nedenler ayak mantarının başlıca yayılma sebeplerindendir.

Bazı kişilerde parmak aralarında ortaya çıkan ayak mantarları, kimi kişilerde ise ayağın taban kısmında ve yanlarda meydana gelir. Su toplayıp kızarık bir görünüm alan, aynı zamanda kepeklenmeye sebep olan mantarlara bağlı olarak kaşıntı ve yanma gibi problemler ile karşı karşıya kalınır. Peki, ayak mantarına ne iyi gelir? Ayak mantarı nasıl geçer? Sizler için hazırladığımız haberimizde, ayak mantarına çözüm ve iyi gelecek doğal tedavi yöntemlerine değindik.

AYAK MANTARI NASIL GEÇER?

Antifungal spreyler veya pudralar kullanın. (Doktor kontrolü sonrasında)

Mantarları öldürmek için giydiğiniz her şeyi kaynar suda yıkayın. Bu noktada, çamaşır suyundan da yararlanabilirsiniz.

Ayakkabılarınızı ve çoraplarınızı başkalarının kullanmasına kesinlikle izin vermeyin.

Rahatsızlık süresi boyunca ayak hijyeninize dikkat edin.

Ailenizle ortak terlik başta olmak üzere, kişisel eşya kullanmayın.

AYAK MANTARINA NE İYİ GELİR?

Ayak mantarı tedavisi için öncelikli olarak mantar bulaşabilecek ortamlardan uzak durulmalıdır. Ayak mantarını yok etmenin birinci yöntemi ayak sağlığına dikkat etmekten geçmektedir. Bu noktada, ayak mantarına iyi gelen şeyler şu şekilde sıralanabilir;

Ayaklar her gün düzenli olarak yıkanmalı, temizlenmelidir. Ayağı yıkadıktan sonra temiz bir havlu ile parmak aralarına kadar dikkatli bir şekilde kurulanmalıdır. Kış aylarının aksine, yaz aylarında hava alan ayakkabılar tercih edilmelidir. Çoraplar günlük olarak değiştirilmelidir. Ter emici çoraplar alınmalı ve bunlar giyinmelidir. Dar ayakkabıları kullanmayın. Havuz, hamam, plaj, spor salonu ve güzellik salonu gibi yerlerin ortak alanlarına çıplak ayakla basmayın.

AYAK MANTARINA İYİ GELEN BİTKİLER VE BU BİTKİLERİN UYGULAMA ŞEKİLLERİ