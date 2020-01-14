Ayaklarda sık yaşanan 10 sorun!

Araştırmalar; toplumda özellikle parmaklar ve tarak kemikleri denilen ayak ön kısmında yaşla birlikte deformitelerin arttığını, toplumun yarısından fazlasında ön ayak deformiteleri olduğunu gösteriyor.



Bu deformitelerin hem ağrıya yol açtığını hem de ayakkabı giyimini zorlaştırarak günlük yaşantıyı olumsuz etkilediğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Şaylı, “Bugün için ön ayak deformitelerinin tedavilerinde ancak cerrahi yöntem uygulanabiliyor, tedavide gecikildiğinde başarı oranı giderek azaldığından sorun ilerlemeden tedavi edilmesi çok önemli. Ayak orta bölgesi ve arka bölgesinde de sorunlar sıkça gözleniyor. Özellikle topuk ağrıları çok yaygın. Bu bölgelerdeki sorunlar çoğunlukla ameliyat tedavisi yerine, ameliyat dışı yöntemlerle tedavi ediliyor” dedi.



Sağlıklı hareket için sağlıklı ayakların gerektiğini vurgulayan Doktor Uğur Şaylı, ntv.com.tr okurları için ayaklarda en sık rastlanan sorunları şöyle anlattı:



1.Başparmakta şişme, kızarma ve ağrı



Ayak başparmağının aniden şişmesi, kızarması ve ağrılı bir hal alması durumunda öncelikle gut hastalığı ve diğer romatizmal hastalıkları akla getirmek gerekiyor. Doğru tanı ve bu kapsamda düzenlenecek ameliyat dışı tedaviler çoğunlukla yeterli oluyor.



2.Başparmak kenarında ağrılı çıkıntı



Başparmağınızın kenarında ağrılı çıkıntı varsa ve bu durum ayakkabı giymenizi zorlaştırıyorsa, sorun kalıtımsal olabiliyor veya yanlış ayakkabı seçimi gibi çevresel faktörlerden kaynaklanabiliyor. Bu sorun çoğunlukla ameliyat ile tedavi edilebiliyor. Ameliyat dışındaki tedavilerin etkisi henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil.



3.Tüysüz ayak ya da ayak parmakları



Çoğu kişinin farkında bile olmadığı, kılların büyümediği tüysüz ayak ya da ayak parmakları aslında bir hastalığın göstergesi olabiliyor. Bu durum dolaşım bozukluğunun bulgularından olabiliyor. Özellikle ülkemizde de giderek yaygınlaşan diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken bir durum.



4.Sürekli soğuk ayaklar



Ayaklarınız sürekli soğuksa; akla ilk olarak atardamarlarda dolaşım sorunları, hipotiroidi gibi hormonal problemler ya da kansızlık problemi gelmeli. Soğuk ayakların altında yatan hastalığın tedavi edilmesiyle sorun giderilebiliyor.



5.Sık sık kramp giren ayaklar



Ayaklarınıza sık sık kramp giriyorsa bu durum, çoğunlukla, vücudun susuz kalması olarak tanımlanabilen dehidratasyondan ve beslenme yetersizliğinden ya da dejeneratif olaylardan kaynaklanabiliyor.



6.Sabahları ilk adım ağrısı



Sabahları uyanıp ilk adımınızı attığınızda, yere basmaya bile engel olan şiddetli topuk ağrısı durumunda; toplumda genel olarak ‘topuk dikeni’ olarak bilinen ayak taban kaslarının zarının bir rahatsızlığı olan plantar fasiitis sorununuz vardır, kronikleşmemiş durumlarda cerrahi dışı tedaviler yeterli olacaktır. Ancak istirahat halinde bile ağrı devam ediyorsa topuk kemiğinde stres kırığı olabilir ya da kemikte kistler olabilir, bunların tespiti için ileri tanı yöntemleri tercih edilmelidir.



7.İyileşmeyen yaralar



Ayaklarda iyileşmeyen yaralar; kötü huylu tümörlerde, kronik kemik iltihaplarında, diyabet hastalığında ve dolaşım sorunları olanlarda dikkat çekici bir bulgu. Amputasyonların önemli bir kısmı iyileşmeyen yaraların sonuçları olduğundan tedavide geç kalınmaması çok önemli.



8.Ödem



Gün boyu oturarak çalışmak ya da uzun süre hareketsiz kalmak ayaklarda ve bacaklarda şişliğe yol açabilirken, özellikle iz bırakan ödemler kimi zaman da karaciğer ve böbrek rahatsızlıklarının habercisi olabiliyor. O nedenle bol su içmek, hareketsiz kalmaktan kaçınmak ve tedavi için hekime başvurmak gerekiyor.



9.Tırnaklarda sarı renk



Tırnaklarda sarı renk de sıklıkla karşılaşılan bir sorun. Mantar enfeksiyonları bu soruna yol açabiliyor. Bu durumda öncelikle cerrahi dışı tedavilere başvurmak gerekiyor.



10.Ciltte kaşıntı ve cilt soyulması



Bu gibi durumlarda enfeksiyonlar, özellikle mantar enfeksiyonları, karaciğer rahatsızlıkları, alerjik reaksiyonlar ve hatta psikosomatik bazı durumlar bile akılda tutulmalı ve olası sebep bulunarak tedaviye yönelmek uygun yaklaşım olacaktır.