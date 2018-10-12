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Ayakta çalışmak performansı arttırıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre ayakta çalışmak iş performansını artırıyor, yorgunluğu azaltıyor.

12 Ekim 2018 Cuma 09:54
Ayakta çalışmak performansı arttırıyor

Oturmanın insan sağlına etkileri öncelikle masa başı çalışanları hedef alıyor. Günlerinin çoğunu masa başında bedeni destekleyen çalışma koltuğu kullanmak, düzenli egzersiz yapmak, belirli aralıklarla masa başından kalkmak ve gün içinde kısa yürüyüşlere zaman ayırmak gibi dikkat edilmesi gereken noktalar var.  

İngiltere’de yapılan ve BBC'de yayınlanan son araştırma , ayakta çalışmaya imkan veren yüksek masaların iş performansını artırdığını ortaya koydu. Günün bir kısmında ayakta çalışan kişiler, gün sonunda daha az yorgun oluyor ve performansları artıyor. 

Bu masalarda çalışanların gün boyu oturma sürelerinin 1 saatte düştüğü belirlendi. Özellikle İskandinav ülkelerinde ayakta çalışmak iş yerlerinde sıkça kullanılan bir yöntem. Danimarka’da ise iş verenlerin çalışanlarına yüksek masa seçeneği sunma zorunluluğu bulunuyor. 

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İngiltereAyakta çalışmakPerformansSağlıkHaber
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