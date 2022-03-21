B12 VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

Merhaba sevgili okurlar,

Bugün sizlere kobalamin olarak da bilinen B12 vitamininden ve insan sağlığı için olan öneminden bahsetmek istedim. Suda çözünebilen B12 vitamini; bağışıklık sisteminde, kırmızı kan hücrelerinin sentezinde, folik asit, yağ ve protein metabolizmasında ve kemik hücre aktivitesinde işlev gösteren önemli bir vitamindir. İnsan vücudunda üretilmediğinden dolayı da besinlerden alınması gerekmektedir. Bu nedenle karaciğer, dalak, böbrek, süt, yoğurt, peynir, midye, alabalık, karides ve yumurta gibi B12 vitamininden zengin besinler tüketilmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde B12 vitamininin eksikliği meydana gelebilmektedir.

Bunun sonucunda kişilerde;

1.Depresyon,

2.Odaklanma sorunu ve dikkat eksikliği,

3.Yorgunluk,

4.Halsizlik,

5.Kalp çarpıntısı,

6.Unutkanlık,

7.Cilt kuruluğu,

8.Kilo kaybı,

9.Kansızlık (anemi) gibi sorunlar oluşabilmektedir.

Peki, B12 vitamininin eksikliği sadece beslenmeyle mi bağlantılıdır?

B12 vitamini eksikliği sadece yetersiz ve dengesiz beslenmeyle bağlantılı değildir. Birçok etmenden dolayı meydana gelebilmektedir. Bunlar;

1.Emilim bozuklukları,

2.Bazı ilaçların kullanımı,

3.Mide ameliyatı geçirmiş olmak,

4.Yaşlılık,

5.Hamilelik gibi durumlarda gözlenebilmektedir.

Bu bilgilerden yola çıkarak yukarda bahsetmiş olduğum belirtiler sizde var ise vücudunuzdaki eksikliğin ne kadar olduğu ve sebepleri uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kritik seviyede bir eksikliğiniz yok ise beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek ve uzmanların verdiği takviyeler ile tedavi olmak yeterlidir. Ancak beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin yeterli olmadığı durumlarda yüksek dozlarda B12 vitamini takviyeleri gerekebilmektedir. Bu nedenden dolayı doğru beslenme ve ilaç tedavisi için uzmanlar eşliğinde ilerlemek sağlığınız için önemlidir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.