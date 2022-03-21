Künye
Kıbrıs 8
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti
Kendisinden ayrıldığı gerekçesiyle kız arkadaşını...
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit etti!
Eşinin boğazını sıkıp, öldürmekle tehdit...
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla serbest bırakıldı
Eşini bıçakla yaralayan kadın, teminatla...
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
İçkilerin ülkeye nasıl girdiği araştırılıyor
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e geçtiler!
Türkiye'ye gitmek için Güney’den Kuzey’e...
Flaş Haber
Asgari ücrette son dakika!
Kapat

B12 VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?

Uzman Diyetisyen Aliye Özören'in köşe yazısı...

21 Mart 2022 Pazartesi 09:46
95 Okunma
B12 VİTAMİNİ NEDEN BU KADAR ÖNEMLİDİR?
banner108

Merhaba sevgili okurlar,

Bugün sizlere kobalamin olarak da bilinen B12 vitamininden ve insan sağlığı için olan öneminden bahsetmek istedim. Suda çözünebilen B12 vitamini; bağışıklık sisteminde, kırmızı kan hücrelerinin sentezinde, folik asit, yağ ve protein metabolizmasında ve kemik hücre aktivitesinde işlev gösteren önemli bir vitamindir. İnsan vücudunda üretilmediğinden dolayı da besinlerden alınması gerekmektedir. Bu nedenle karaciğer, dalak, böbrek, süt, yoğurt, peynir, midye, alabalık, karides ve yumurta gibi B12 vitamininden zengin besinler tüketilmesi büyük önem arz etmektedir. Aksi takdirde B12 vitamininin eksikliği meydana gelebilmektedir. 

Bunun sonucunda kişilerde;

1.Depresyon,

2.Odaklanma sorunu ve dikkat eksikliği,

3.Yorgunluk,

4.Halsizlik,

5.Kalp çarpıntısı,

6.Unutkanlık,

7.Cilt kuruluğu,

8.Kilo kaybı,

9.Kansızlık (anemi) gibi sorunlar oluşabilmektedir.

Peki, B12 vitamininin eksikliği sadece beslenmeyle mi bağlantılıdır?

B12 vitamini eksikliği sadece yetersiz ve dengesiz beslenmeyle bağlantılı değildir. Birçok etmenden dolayı meydana gelebilmektedir. Bunlar;

1.Emilim bozuklukları,

2.Bazı ilaçların kullanımı,

3.Mide ameliyatı geçirmiş olmak,

4.Yaşlılık,

5.Hamilelik gibi durumlarda gözlenebilmektedir. 

Bu bilgilerden yola çıkarak yukarda bahsetmiş olduğum belirtiler sizde var ise vücudunuzdaki eksikliğin ne kadar olduğu ve sebepleri uzmanlar tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Kritik seviyede bir eksikliğiniz yok ise beslenme alışkanlıklarınızı değiştirmek ve uzmanların verdiği takviyeler ile tedavi olmak yeterlidir. Ancak beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin yeterli olmadığı durumlarda yüksek dozlarda B12 vitamini takviyeleri gerekebilmektedir. Bu nedenden dolayı doğru beslenme ve ilaç tedavisi için uzmanlar eşliğinde ilerlemek sağlığınız için önemlidir.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DOWN SENDROMU
DOWN SENDROMU
The Guardian, “Yavaş yemek yemek obezitenin önlenmesine yardımcı olabilir"
The Guardian, “Yavaş yemek yemek obezitenin önlenmesine yardımcı olabilir"
Bilim insanların uyarı! Alzheimer'in erken belirtisi olabilir
Bilim insanların uyarı! Alzheimer'in erken belirtisi olabilir










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim