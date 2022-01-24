BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek?

İngiltere'deki bilim insanları Omicron'un yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu.

40 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu ayın ilk 10 gününde İngiltere'de 400'den fazla BA.2 vakası tespit etti. Ayrıca, Omicron’un alt varyantının 40 ülkede tespit edildiği ve Hindistan, Danimarka ile İsveç’teki son vakaların çoğunluğunu oluşturduğu aktarıldı.

Fransız epidemiyolog Antoine Flahault, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bizi şaşırtan şey, Asya'da büyük ölçüde dolaşımda olan bu alt varyantın Danimarka'daki tutunma hızı. Bilim insanları, virüsün nasıl evrimleşmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini değerlendirmelidir. BA.2, Omicron'un baskın alt varyantı olan BA.1’den farklı özelliklere sahip” dedi.

OMİCRON'UN 3 TANE ALT VARYANTI VAR

Bununla birlikte BA.2, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından henüz endişe veren bir tür olarak tanımlanmadı. DSÖ, Omicron’un BA.1, BA.2 VE BA.3 olmak üzere 3 farklı mutasyona sahip olduğunu ve dünyadaki Omicron vakalarının çoğunun BA.1’den kaynaklandığını bildirdi. Ancak Flahault, BA.2’nin tespit edildiği ülkelerin tetikte olması gerektiğini söyledi.

Flahault, “Fransa, Ocak ortasında bulaşmada bir artış bekliyordu. Olmadı ve belki de bu, çok bulaşıcı görünen ancak daha öldürücü olmayan bu alt varyanttan kaynaklanıyor” diye gözlemledi.

"CİDDİYETİNDE BÜYÜK BİR FARK YOK"

Diğer taraftan, İsviçre’de yer alan Cenevre Üniversitesi Küresel Sağlık Enstitüsü müdürü Flahault, “Şimdilik BA.2 vakalarının ciddiyetinin klasik Omicron vakalarıyla karşılaştırılabilir olduğu izlenimini edindik. Ancak, çok sayıda soru var” dedi.

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İngiltere’de Imperial College of London’da bir epidemiyolog olan Tom Peacock, "Hindistan ve Danimarka'dan yapılan çok erken gözlemler, BA.1'e kıyasla şiddette dramatik bir fark olmadığını gösteriyor" diye tweet attı. Peacock, son varyantın mevcut aşıların etkinliğinde büyük değişime yol açmayacağını kaydetti.

Peacock şöyle devam etti: “Şu anda BA.2'nin BA.1'e göre ne kadar daha fazla bulaşıcılığa sahip olabileceği konusunda güçlü bir kontrolümüz yok. Ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

BA.1 ve BA.2'ye karşı aşı etkinliğinde minimum farklılıklar olması muhtemeldir. Şahsen, BA.2'nin pandeminin mevcut Omicron dalgası üzerinde önemli bir etkisi olacağından emin değilim.

Birkaç ülke BA.1 dalgalarının zirvesine yakın, hatta onu geçmiş durumda. BA.2 bu noktada ikinci bir dalgaya neden olursa çok şaşırırım. Biraz daha yüksek baulaşıcık keskin bir değişime neden olmayacaktır.”