Baba olamayan erkeklerin %40'ında bu sorun var!

Testislerden çıkan kirli kanı taşıyan toplardamarların (venlerin) bozukluğu nedeniyle iyi görev yapamaması ve buna bağlı olarak içindeki kirli kanı kalbe taşıyamaması sonucu oluşan hastalığın adı varikosel.

Hastalığın en önemli özelliklerinden birinin genellikle hiç şikayet yapmaması olduğunu belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Ayan, hastalığın çocuk sahibi olamama nedenlerinden biri de olduğunu vurguladı.

GENELLİKLE BELİRTİ VERMİYOR

“Varikoseli olan erkeklerin çoğunda hiçbir şikayet yoktur” diyen Uzman şöyle devam etti: “Ayakta fazla kalınca ya da fiziksel aktiviteler sonrası artan ağrı olabilir. Bu ağrı, testis ve kasıkta ağırlık asılmışçasına hissedilen bir ağrıdır. Çocuk sahibi olamama nedeniyle yapılan kontroller esnasında fizik muayene ya da ultrasonografiyle fark edilebilir. Çok erken yaşlarda ve çok geç yaşlarda görülen, ani başlayan varikosel olgularında, sağ testiste çok ileri boyutlara ulaşan olgularda testis toplardamarlarının kan akışına engel olabilecek başka muhtemel durumlar da (karın içinde kitle, böbrekte kitle vb. gibi) oluşabilir.

GENELLİKLE SOL TARAFTA BULUNUYOR

Varikosel, testisin toplardamarlarında varis şeklinde genişlemesi sonucunda oluşur. Bu genişlemiş damarlar ilerlemiş olgularda testisleri barındıran torba (skrotum) cildinin altından mor renkli varis paketleri olarak görülebilir ve elle fark edilebilir hale gelebilir. Erkeklerin yüzde 15-20’sinde bulunur, çocuk sahibi olamama sorunu yaşayan erkeklerin ise yüzde 40’ında vardır. Genellikle solda bulunur. Bunun nedeni, sol testisin toplardamar yapısının anatomik özelliğinin farklı olmasındandır.”

SPERM ÜRETME FONKSİYONUNU BOZUYOR

Varikoselin, testis çevresinde ısı artışına yol açarak testisin sperm üretme fonksiyonunu olumsuz etkilediğini belirten Ürolog Ayan, “Çocuk sahibi olamama (infertilite) nedeni ile doktora başvuran erkeklerin bir çoğunda varikosel için operasyon kararı verilebilir. Bu operasyondan çocuk sahibi olmak adına göreceğiniz muhtemel yarar hakkında operasyon öncesinde hekiminizden mutlaka bilgi almanız gerekir. İnfertilite dışında bir diğer operasyon gereği de ağrıdır. Son olarak, erişkinliğe geçiş sonrası erkek çocuklarda görülen varikosel için yapılan takip sonrası testis boyutunda gelişme geriliği görülüyorsa, operasyon yararlı bir yöntemdir” değerlendirmesinde bulundu.