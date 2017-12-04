'Babaanne Çayı' tüketin hastalanmayın!

Dr. Fevzi Özgönül, “Havaların soğumasıyla birlikte kış aylarına özgü hastalıklar da kendini hissettirmeye başladı. Özellikle bu dönemde grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı tedbirlerin alınması gereklidir. Alınması gereken tedbirlerden biri de babaannelerimizi dinlemek olacaktır” dedi.

Babaanne çayında bulunan besinleri anlatan Dr. Özgönül, “Karanfil, uyarıcı etkisi ile günün yorgunluğu için büyüklere, okul yorgunluğunu atmak için de çocuklara yararı vardır. Tane Karabiber, hem farklı bir aroma ve doğal antibiyotik etkisi ile hafif soğuk algınlıklarından korunmada yardımcıdır. Sarımsak ve Zencefil, antioksidan etkisi yanında hem bağırsak sistemi üzerine etkisi hem de probiyotik etkisi nedeni ile bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Çubuk Tarçın ise hem kan şekerinde düzenleyici etki yapar hem de antibakteriyal özelliği sayesinde hafif soğuk algınlıklarında yardımcı olur” ifadelerini kullandı.

Dr. Özgönül, babaanne çayı tarifini şöyle açıkladı:

“Malzemeler: Karanfil, Tane karabiber, 1 Diş Sarımsak, 1 Tane Çubuk tarçın, Zencefil

Yapılışı: Malzemeler demleme kabına alınır. Üzerine sıcak su konulur. Çay gibi demlenir. 20-25 dakika kadar demledikten sora süzüp afiyetle içilir.”