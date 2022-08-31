Bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı anında kesiyor, cinsel gücü artırıyor...

Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan besin sayesinde bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Doğal ağrı kesici olan sivri biber sayesinde kendinizi hastalıklara karşı zırh gibi koruyabilirsiniz. C vitamini, beta karoten, A vitamini, P vitamini, K vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve E vitamini zengini olan sivri biber aynı zamanda antioksidan özelliği yüksek bir sebze olduğundan sağlığınız üzerine çok olumlu etkileri var.

Migren kaynaklı baş ağrısının dinmesine yardımcı olur. Kaynatılan biberinin buharının koklanmasıyla migrenin etkilerinin azaltılması mümkündür.

CİLT GÜZELLİĞİNDE ETKİLİ

Sarkma ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini sivri biber sayesinde en aza indirebilirsiniz. İçeriğinde antioksidan vitaminler olduğu için yaşlanmayı geciktirir, enfeksiyonlara karşı vücudu korur, vücudumuzun temizlenmesinde yardımcıdır.

İBN-İ SİNA’NIN SİVRİ BİBER HAKKINDA YAZDIKLARI

İbn-i Sina, doğadaki besinlerin özelliklerini konu aldığı kitabında sivri bibere de yer vermiştir. Soğuk hastalıklarında etkili olduğunu belirttiği sivri biberin aynı zamanda gündüz körlüğüne faydalı olduğunu yazmıştır. İbn-i Sina aynı zamanda sivri biberin cinsel gücü arttırdığını belirtmiştir.

SİVRİ BİBERİN FAYDALARI