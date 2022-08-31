Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme huzuruna çıkarıldı
9 Suriyeli mülteci daha mahkeme...
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi de yaralandı
17 yaşında kaza yaptı, kardeşi...
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Tabancayı şiltenin altına saklamış!
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Sarhoş kafayla polisleri yaraladı
Suçüstü yakalandı!
Suçüstü yakalandı!
Flaş Haber
7 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı anında kesiyor, cinsel gücü artırıyor...

Yaz kış demeden tüketilen C vitamini deposu sayesinde hastalıklara karşı kendinizi zırh gibi koruyun. Bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı anında kesiyor, cinsel gücü artırıyor ve daha birçok mucizevi faydası bulunuyor. İbn-i Sina’nın kitabından bahsettiği faydalı besin sayesinde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Antioksidan açısından zengin, vitamin ve mineral dolu besini ister çiğ isterseniz pişirerek tüketebilirsiniz.

31 Ağustos 2022 Çarşamba 14:15
75 Okunma
Bağışıklığı güçlendiriyor, ağrıyı anında kesiyor, cinsel gücü artırıyor...


Alternatif tıpta sıklıkla kullanılan besin sayesinde bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz. Doğal ağrı kesici olan sivri biber sayesinde kendinizi hastalıklara karşı zırh gibi koruyabilirsiniz. C vitamini, beta karoten, A vitamini, P vitamini, K vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini ve E vitamini zengini olan sivri biber aynı zamanda antioksidan özelliği yüksek bir sebze olduğundan sağlığınız üzerine çok olumlu etkileri var.

iStock-182837666

Migren kaynaklı baş ağrısının dinmesine yardımcı olur. Kaynatılan biberinin buharının koklanmasıyla migrenin etkilerinin azaltılması mümkündür.

CİLT GÜZELLİĞİNDE ETKİLİ

Sarkma ve kırışıklık gibi yaşlanma belirtilerini sivri biber sayesinde en aza indirebilirsiniz. İçeriğinde antioksidan vitaminler olduğu için yaşlanmayı geciktirir, enfeksiyonlara karşı vücudu korur, vücudumuzun temizlenmesinde yardımcıdır.

iStock-1300104968

İBN-İ SİNA’NIN SİVRİ BİBER HAKKINDA YAZDIKLARI

İbn-i Sina, doğadaki besinlerin özelliklerini konu aldığı kitabında sivri bibere de yer vermiştir. Soğuk hastalıklarında etkili olduğunu belirttiği sivri biberin aynı zamanda gündüz körlüğüne faydalı olduğunu yazmıştır. İbn-i Sina aynı zamanda sivri biberin cinsel gücü arttırdığını belirtmiştir.

iStock-1344475773

SİVRİ BİBERİN FAYDALARI

  • Enerji veren sivri biber kilo vermek isteyenlerin favorisi. Tok tutar.
  • Bağırsak sağlığına iyi geliyor.
  • İçerdiği zengin A ve C vitaminleri sayesinde katarakt hastalığı görülme riskini düşürüyor.
  • Migren ataklarının azalmasında yardımcı oluyor.
  • Antioksidan özelliği ile hastalıklara karşı koruyarak virüs ve bakterilerin vücuttaki etkilerini azaltıyor.
  • Gaz sıkışması, hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçiyor.
  • Karnosik asit içeren yeşil biber, sinir hücrelerinin sayısını arttırarak hafızayı güçlendiriyor.
  • Ciltte oluşan kırışıkları önleyerek daha genç bir görünüm ve parlak bir cilt kazandırıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cinsel gücü artırıyor, prostat riskini düşürüyor
Cinsel gücü artırıyor, prostat riskini düşürüyor
Böbrek kistlerinin işaretleri
Böbrek kistlerinin işaretleri
Yüksek kan şekeri nasıl düşer?
Yüksek kan şekeri nasıl düşer?










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim