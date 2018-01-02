Bağışıklığınızı sarımsakla güçlendirin

Kış, güneşin sıcak yüzünü az gösterdiği, havaların soğuduğu, kapalı alanlarda daha çok zaman geçirilen ve hareket olanağının azaldığı bir mevsim. Bu dönemde şekerli ve nişastalı gıdalara duyulan ilgi artıyor.

HT Magazin'den Ceyda Erenoğlu'nun haberine göre; Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Mehmet Karaca, “Kış dönemi bağışıklık sistemimizin zayıflamasına, soğuk algınlığı ve grip başta olmak üzere pek çok hastalığın sıklığının artmasına neden oluyor. Alınacak önlemlerle bu dönemi, enerji seviyesi yüksek, bağışıklık sistemi güçlü, sağlıklı ve keyifli geçirmek mümkün” diyor.

SAĞLIKLI SIVILAR TÜKETİN

Şeker ve kafein içeren içecekleri tüketmek bağı- şıklığın baskılanmasına, kilo artışına ve tükettiğimizden fazla sıvı kaybetmemize neden olabiliyor. Kış günlerinde 6-8 bardak su veya bitki çayı tüketmek sindirim sistemini sağlıklı, bedeni zinde tutarken, istenmeyen kilo artışlarını önleyebiliyor. Soğuk kış günlerinde antioksidanlardan zengin yeşil ve beyaz çay tüketmekse mevsim boyunca sağlığı- mızı korumaya yardım ediyor.

UYKUYLA ENERJİ DEPOLAYIN

Karanlık kış sabahlarında sıcak yataktan kalkmak istenmemesinin geçerli bir nedeni olduğunu belirten Dr. Karaca, “Yoğun ve stresli bir günün ardından enerji depolarımızı doldurmanın en etkili yollarından biri de güzel bir uykudur. Uyuduğumuz odanın yeterince karanlık olması, beynimizdeki pineal bezden melatonin hormonu salgısını artırır. Melatonin hormonunun uyku-uyanıklık düzeniyle ilgili pek çok önemli işlevi dışında antioksidan özellikte olduğu, DNA’nın korunmasını sağladığı ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği unutulmamalıdır” diyor.

GRİBE KARŞI KORUYUCU

Sarımsağın içerdiği sülfürlü bileşikler, bağışıklık sistemimizdeki soğuk algınlığı ve gripten korunmamızda önemli rol oynayan T-lenfosit ve makrofajlar isimli iki hücre tipinin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemini canlandırmak için sarımsağı çiğ ya da pişmiş olarak tüketmek büyük önem taşıyor.

HAREKET EDİN

Açık havada ya da kapalı mekânlarda tempolu yürüyüşler yapmak hem kalori harcamanıza hem kan dolaşımınızı hızlandırıp kalp-damar sağlığınızı korumanıza hem de enerji seviyenizi artırmanıza yarıyor.

RUH SAĞLIĞINIZA ÖZEN GÖSTERİN

Dr. Mehmet Karaca, “Kışın yeterince güneş ışığı alamadığımız için duygu durumumuz ve enerji seviyemiz dalgalanır. Günlük tutmak, hobiler, dostlarla görüşmek, kendine zaman ayırmak ve meditasyon yapmak, hem stresle mücadele etmek hem de mevsimi sağlıklı geçirmek açısından önemlidir” diyor.

GRİBE DİKKAT!

Bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu olan grip önemli bir sağlık sorunu olarak görülmese de kronik sağ- lık problemleri olan kişiler ve yaşlı bireylerde bu sorun nedeniyle zatürree gibi komplikasyonlar gelişebiliyor. Grip oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğu için yakın çevrede bir salgın sürmekteyse virüsle temastan kaçınmak pek mümkün olmuyor. En iyi tedavinin yatak istirahati, hafif ağrı kesiciler ve bol sıvı tüketmek olduğu belirtiliyor.

TERCİHİNİZ MEYVEDEN VE SEBZEDEN YANA OLSUN

Sağlıklı bir yaşam sürmek için gerekli miktarda sebze ve meyve tüketmek gerekiyor. Sağlıklı bir beslenme programı günde 5-10 porsiyon meyve veya sebze içeriyor. (1 orta boy taze meyve, 1 su bardağı dolusu yeşil salata, yarım bardak taze sıkılmış meyve suyu 1 porsiyona örnek verilebilir.) Antioksidanlar, C vitamini ve betakarotenden zengin narenciye, lahana, brokoli, balkabağı, ıspanak, havuç gibi besinleri bolca tüketmek soğuk algınlığı ve gribe karşı direnci artırıyor.

RAFİNE ŞEKERDEN KAÇINILMALI

Rafine şekerlerin tüketimi kilo artışına neden olabileceği gibi bağışıklığı da baskılayabiliyor. Rafine şeker içeren besinleri bolca tüketmek, grip veya soğuk algınlığı gibi hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Şeker ihtiyacımızı meyve gibi doğal kaynaklardan karşılamaksa kış aylarında her zamankinden daha fazla önem taşıyor. Öneriler arasında çikolatayı, küçük porsiyonlar halinde ve en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolata olarak tüketmek de yer alıyor.

ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİN

ÇİNKONUN da bağışıklık sistemini güçlü tuttuğunu belirten Dr. Mehmet Karaca şu önerilerde bulunuyor: “Çinko tüketimini doğal yollardan artırmak için karaciğer, yağsız dana, hindi, kuzu eti, yumurta, mercimek, susam, nohut ve yoğurt tüketin. Yeterince çinko tüketemediğinizi düşü- nüyorsanız, çinko takviyesi için bir uzmandan yardım alın.”