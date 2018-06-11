Bahar alerjisi uykuyu da bozuyor

Çocuk Alerji Uzmanı Doç. Dr. Günseli Bozdoğan, alerji hakkında merak edilenleri anlattı: Polen alerjisi olan kişilerin genellikle burunları tıkalı olduğu için uyku kaliteleri de bozulur. İyi bir uyku alınamadığında ise gün boyu yorgunluk ve halsizlik yaşanır. Bu yorgunluk ve halsizlik de çocuklarda okul başarısını, yetişkinlerde iş performansını büyük ölçüde etkiler Polenlerden tamamen kaçınma mümkün olmasa da, teması azaltan birtakım önlemler şikayetlerin azalmasına yardımcı olur.

BAHAR ALERJİSİNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ

- Polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaya dikkat edin

- Güneş gözlüğü takın

- Burnunuzdan nefes alın

- Her fırsatta yüzünüzü yıkayın

- Kıyafetlerinizi değişin

- Açık havada spor yapmayın

- Evinizi sabah havalandırmayın

- Klima filtrelerini düzenli temizleyin

- Halı yerine kilim tercih edin

Alerji başka hastalıklarda karıştırılabiliyor. Her hapşırma veya gözde kızarma alerji olmayabilir. Peki bahar alerjisinin belirtileri nelerdir?

2 HAFTADAN FAZLA SÜREN BU BELİRTİLERE DİKKAT!

- Şeffaf burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve burunda kaşıntı

- Arka arkaya birçok kez hapşırma

- Gözlerde kaşıntı, sulanma, kızarıklık

- Göz altında şişlik ve mor halka

- Dudak, boğaz ve damakta kaşıntı

- Tekrarlayan öksürük, nefes darlığı ve hırıltı (astım bulguları)

- Uyku kalitesinde bozulma

POLEN ALERJİSİNDE TEDAVİSİ YÖNTEMLERİ

Polen alerjisi tedavisinde korunma ilk aşamadır. Şikayetlere yol açtığı cilt ya da kan testi ile saptanan alerjenden kaçınma tedavinin ilk basamağını oluşturur. Şikayetlerin olduğu dönemde antihistaminik ilaç tedavisi ve cortizon içeren burun spreyleri kullanılabilir. Korunma yöntemleri ile ilaç tedavisine rağmen şikayetleri yoğun olarak devam eden hastalarda polene karşı aşı tedavisi de diğer bir seçenektir. Özellikle alerjik rinit ile polen alerjisi olan hastalarda aşı tedavisi ile başarı şansı yüksektir. Aşı tedavisi alerjiyi tamamen iyileştiren tek tedavi yöntemidir.